Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第260回
タイムセールで3万円→2.3万円！ 220HzのBenQ製24.5型フルHDゲーミングディスプレー
2026年04月24日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
BenQの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、BenQの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX251」が販売中だ。参考価格は3万円だが、タイムセールにより20％オフの2万3980円で購入できる（4月24日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは220Hz、応答速度は1ms（GTG）となっている。残像を軽減する機能をはじめ、鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」、明るさを調整できる「Light Tuner」、従来のHDRよりも強化された独自のHDRiなども特徴だ。
ストレスゼロ、使い勝手抜群の一台
ユーザーレビューを見ると、「FPSやアクションゲームが非常に滑らか」「ゲームだけでなく動画視聴や作業用として使ってもストレスゼロ」「ライトゲーマーには十分すぎる」といった声が寄せられている。タイムセール中は2.3万円で購入できるため、220Hzの高リフレッシュレートディスプレーが欲しい人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX251 ゲーミングモニター 24.5インチ/Full HD/220Hz/1ms/HDR 400/スピーカー(2.5W×2)搭載/FreeSync/輝度自動調整(B.I.+ Gen2)搭載/3年保証(パネル・バックライト1年)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第259回
トピックス充電ドック付きが便利よね PC・Switch・モバイル対応コントローラーがタイムセールで3590円！
-
第258回
トピックスゲームボーイっぽいデザインがエモい！ 縦型で使えるスマホコントローラーが4999円
-
第257回
トピックスゲームボーイを忠実再現したLEGO組み立てモデルが6％オフ！ 思い出の品を組み立ててみませんか
-
第256回
トピックスやっぱりホリ製よ 連射／連射ホールド機能などを備えるSwitch 2対応のワイヤレスホリパッド
-
第255回
トピックスMSIの15.6型フルHDゲーミングノートがクーポン適用で22万円台！ RTX 5060や1TB M.2 SSDなど“これぐらいでいい”コスパモデル
-
第254回
トピックスRTX 5060搭載のサードウェーブ製ゲーミングデスクトップが18万円台！ フルHD・最高設定だと快適に遊べるスペックが◎
-
第253回
トピックス可愛い見た目なのに中身は強い！ 8BitDoのNintendo Switch用コントローラーが15％オフ
-
第252回
トピックスレトロゲームを遊びたい人集まれ！ 三色端子・S端子をHDMI信号に変換してくれるコンバーターが3000円台
-
第251回
トピックス“とにかく速い”を極めた、270Hz×1msのASUS製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで1.7万円！
-
第250回
トピックス200Hz・0.5msでありながら1万2800円!? MSI製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセール中
- この連載の一覧へ