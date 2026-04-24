タイムセールで3万円→2.3万円！ 220HzのBenQ製24.5型フルHDゲーミングディスプレー

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BenQの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、BenQの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX251」が販売中だ。参考価格は3万円だが、タイムセールにより20％オフの2万3980円で購入できる（4月24日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは220Hz、応答速度は1ms（GTG）となっている。残像を軽減する機能をはじめ、鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」、明るさを調整できる「Light Tuner」、従来のHDRよりも強化された独自のHDRiなども特徴だ。

ストレスゼロ、使い勝手抜群の一台

ユーザーレビューを見ると、「FPSやアクションゲームが非常に滑らか」「ゲームだけでなく動画視聴や作業用として使ってもストレスゼロ」「ライトゲーマーには十分すぎる」といった声が寄せられている。タイムセール中は2.3万円で購入できるため、220Hzの高リフレッシュレートディスプレーが欲しい人はチェックしてみては？