2万円台で6.9インチ×120Hz、IP64対応。Motorola新モデル moto g06が割引中

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【Amazonタイムセール】Motorola スマートフォン「moto g06」をチェック！

Motorolaのスマートフォン「moto g06」がAmazonでタイムセール対象。参考価格24,364円のところ、12％オフの21,420円で販売中。

Motorolaのmoto g06。6.9インチの大画面に120Hzディスプレイで、スクロールや動画はスムーズ。ステレオスピーカーやDolby Atmosにも対応し、IP64防水防塵もある。価格は2万円台。すべてを求めるモデルではないが、用途を絞れば扱いやすい。

①6.9インチ・120Hzディスプレイ

6.9インチの大画面に、リフレッシュレート120Hzのディスプレイを採用。解像度はHD+（1,640×720）で、SNSやWebのスクロールや動画再生時の表示が滑らかになる。最大輝度600ニットの高輝度モードやカラーブーストにも対応。

②ステレオスピーカー／Dolby Atmos対応

ステレオスピーカーに加え、Dolby Atmosとバスブースト機能に対応。動画や音楽をそのまま再生できる構成で、3.5mmイヤホンジャックも備える。有線・無線どちらでも使える。

③IP64防水防塵／5,000万画素カメラ

IP64の防水防塵に対応し、日常的な水しぶきやホコリに配慮した設計。約5,000万画素のメインカメラを搭載し、AIポートレートやナイトモードなどの撮影機能にも対応する。

製品スペック