濡れない、滑らない。“雨の日に靴が終わる問題”を解決するノースフェイスのゴアテックスシューズが27%オフ

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朝、家を出た瞬間に「今日は負けたな」と思う日、ありますよね。そう、雨の日です。駅に着くころには靴の中がじんわり湿って、テンションもじんわり下がるあの感じ。これを“雨の日に靴が終わる問題”と名付けましょう。対策として、いっそ長靴でも……と思いつつ、それはそれで大げさな気もする。

そこで注目したいのが、ザ・ノース・フェイスのOFFTRAIL HK M GTX。Amazonのタイムセールで27%OFFの19,616円で販売されています（4月24日現在）。

3シーズンの縦走登山から岩稜帯の登山まで対応する、高い耐久性と安定感を備えたミッドカットのトレッキングシューズです。……そう聞くと、「さすがに普段履きにはゴツすぎでは？」と思いがちですが、しっかりした安定感と耐久性はそのままに、見た目は過度に登山靴感を主張しないため、街中でも違和感なくなじむ仕上がり。

むしろクッション性やサポート力の高さがそのまま歩きやすさにつながるので、通勤や旅行、長時間の街歩きでも頼れる存在に。「山も行けるけど、今日はコンビニまで」みたいな日常にも普通にフィットする、ちょっと贅沢なシューズです。

そして、OFFTRAIL HK M GTXのいちばん分かりやすい強みは、防水透湿のGORE-TEXを搭載していること。外からの水はしっかりシャットアウトしつつ、内側のムレは逃がしてくれるので、雨の日でも足元は比較的ドライなままキープできます。

さらに、ミッドカット設計で足首まわりの安心感もプラス。段差や濡れた路面でもグラつきにくく、しっかり踏ん張れるので、雨の日特有のちょっと怖い足元にも対応しやすい仕上がりです。アウトドア寄りの性能を持ちながら見た目は街でも使いやすく、濡れない、滑らない安心感を持った実用寄りの1足にまとまっています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

OFFTRAIL HK M GTXの特徴

ちゃんと防ぐ、でもムレない。GORE-TEXの安心感

GORE-TEXメンブレンを搭載しており、水の侵入はしっかりブロックしつつ、内側のムレは外に逃がす構造。天候が読めないアウトドアでも、足元だけは常に余裕ありの状態をキープできます。

濡れないだけじゃなく、とにかくタフ

前足部のアッパー素材に、高い耐久性を誇る「CORDURAリップストップナイロン」を採用。さらに前足部の両側のラバーを巻き上げたラバーラップ構造で、耐久性と安定感を高めています。

ミッドカットで安心感マシマシ

ミッドカット仕様で足首まわりをしっかりサポートしてくれるので、ちょっとした段差や不安定な地面でもグラつきにくい設計です。「ローカットだと少し心配」という人にはちょうどいい安心感。重すぎないバランスに仕上がっているため、ガチ登山だけでなくハイキングや街歩きにもそのまま持ち込めるタフさが魅力です。

グリップ力で“滑らない人”に

ドライな路面でもウェットな路面でも高いグリップ力を発揮する「SurfaceCTRL」を採用したアウトソールはしっかりしたグリップ性能を備えており、濡れた路面や土の上でも踏ん張りが効きます。ラグ設計は5.0ｍｍと高く、さまざまな路面状況でもたしかなグリップ力。アウトドアはもちろん、雨の日の外出や旅行でも頼れる存在になります。

まとめ

参考価格：27,000円

現在の価格：19,616円［27%OFF］

THE NORTH FACEのOFFTRAIL HK M GTXは、歩きやすさと安心感をバランスよく両立しているので、「とりあえず1足でなんでもこなしたい」という人にはうれしい一足です。アウトドア初心者から、ライトに山を楽しみたい人まで幅広くカバーしてくれます。

さらにうれしいのが、街でも違和感なく履ける顔つきなところ。「いかにも登山靴です！」という主張が強すぎないため、普段使いにもスッと馴染むはず。雨の日の通勤、旅行、ちょっとした散歩まで対応できるので、「気づいたら、毎日これを履いている」パターンに入りがちな万能シューズです。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。