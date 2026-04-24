ゲームボーイっぽいデザインがエモい！ 縦型で使えるスマホコントローラーが4999円

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GameSirのスマホコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir Pocket Taco」が販売中だ。価格は4999円。

本製品は、iOS・Androidなどのモバイル端末に装着できるコントローラー。Bluetoothおよび有線接続への対応をはじめ、レトロなボタン配置、カバンやポケットに収納できる折り畳み設計、長時間のゲームプレイができる大容量バッテリー、ボタン類のカスタマイズができる専用アプリなどが特徴となっている。

スマホでレトロゲームを遊びたい人に

ユーザーレビューを見ると、「ゲームボーイの感覚が蘇った」「レトロゲームに最適」「持ち運びの負担がほとんどない」「ありそうでなかった縦型コントローラーの決定版」といった声が寄せられている。

懐かしさが漂うデザインと、スマホにフィットする設計がポイントになっているようだ。スマホでレトロゲームを遊びたい人におすすめできる。