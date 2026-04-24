Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第256回
やっぱりホリ製よ 連射／連射ホールド機能などを備えるSwitch 2対応のワイヤレスホリパッド
2026年04月24日 17時30分更新
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ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2をチェック
Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 コントローラー ミストブラック」が販売中だ。価格は6973円。
本製品はNintendo Switch 2に対応するサードパーティーのコントローラー。摩擦による誤動作が起きにくいというTMRスティックに加え、連射/連射ホールド機能、ボタン割り当て機能、ゲームチャットボタン（Cボタン）、背面ボタンなどが特徴となっている。
純正プロコンの代替品に最適かも？
ユーザーレビューを見ると、「操作性は良好」「値段に合った機能性」「完璧ではないが、純正プロコンの代わりとしては十分」といった声が寄せられている。純正プロコンよりも安価であることと、公式ライセンス製品である安心感がポイントになっているようだ。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 コントローラー ミストブラック【Switch2・Switch両対応】【連射/連射ホールド機能搭載】
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