やっぱりホリ製よ 連射／連射ホールド機能などを備えるSwitch 2対応のワイヤレスホリパッド

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ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2をチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 コントローラー ミストブラック」が販売中だ。価格は6973円。

本製品はNintendo Switch 2に対応するサードパーティーのコントローラー。摩擦による誤動作が起きにくいというTMRスティックに加え、連射/連射ホールド機能、ボタン割り当て機能、ゲームチャットボタン（Cボタン）、背面ボタンなどが特徴となっている。

純正プロコンの代替品に最適かも？

ユーザーレビューを見ると、「操作性は良好」「値段に合った機能性」「完璧ではないが、純正プロコンの代わりとしては十分」といった声が寄せられている。純正プロコンよりも安価であることと、公式ライセンス製品である安心感がポイントになっているようだ。気になる人はチェックしてみては？