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Amazonセール情報大紹介！ 第1687回

スマホを取り出す回数が減る。心拍や睡眠が見えるApple Watch Series 11が割引中

2026年04月26日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Apple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）をチェック！

　Appleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格69,800円のところ、10％オフの62,511円で販売中。

　健康管理って、アプリを入れても続かなくなることが多い。記録を忘れたり、見返さなくなったりして、気づけば使わなくなる。

　Apple Watch Series 11は、通知やSuicaを使うために身につけているだけで、心拍や睡眠のデータも自然に記録されていく。スマホを取り出す回数を減らしながら、日々の状態もあわせて確認できる。いまはAmazonで割引中。

アマゾンでApple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）を入手

①昨日の睡眠、ちゃんと振り返れる

　睡眠ステージや睡眠スコアに対応していて、眠りの質を記録として残せる。朝の感覚だけに頼らず、「昨日どうだったか」をあとから見返せる。

②心拍や血圧の兆候は通知でわかる

　高心拍や不規則なリズムに加え、高血圧パターンや睡眠時無呼吸の兆候も通知される。普段は意識しにくい変化でも、通知として確認するきっかけになる。

③最大24時間駆動＋高速充電対応

　通常使用で最大24時間使え、15分の充電で最大8時間動く。薄く軽い設計で一日中身につけられる。50m耐水と防塵にも対応し、日常使いで気にせず扱える。

アマゾンでApple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）を入手
 

・商品名：Watch Series 11（GPSモデル・46mm）
・メーカー名：Apple

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