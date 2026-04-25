Proいらないかも、って思わせるMacBook Air。M5チップと16GBメモリで、公式より安い

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Apple ノートパソコン「MacBook Air（M5チップ搭載・13.6インチモデル）」をチェック！

Appleのノートパソコン「MacBook Air（M5チップ搭載・13.6インチモデル）」がAmazonで販売中。

MacBook Airの軽さはそのままに、M5チップと16GBメモリの構成なら、普段の作業に加えて写真や動画編集にもそのまま使える。いまはAmazonのほうが公式より安い状態なので、買い替えやMacデビューを考えているなら、チェックしておきたいタイミング。

①M5チップ＋16GBメモリ

M5チップと16GBメモリの構成。普段の作業はもちろん、写真や動画編集にもそのまま使える。Airでどこまでできるかを見るときの基準になるスペック。

②約1.2kg＋最大18時間バッテリー

約1.2kgの軽さで持ち運びしやすく、最大18時間のバッテリー駆動に対応。外に持ち出してそのまま使える時間が長いのは大きい。

③13.6インチLiquid Retina＋1TB SSD

13.6インチのLiquid Retinaディスプレイと1TB SSDを搭載。表示はくっきりしていて、容量も余裕がある。データを増やしながら使う人でも扱いやすい。