RTX 5060搭載のサードウェーブ製ゲーミングデスクトップが18万円台！ フルHD・最高設定だと快適に遊べるスペックが◎

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サードウェーブのゲーミングデスクトップをチェック

Amazon.co.jpにて、サードウェーブのゲーミングデスクトップ「THIRDWAVE AD-R7X56A-01W」が販売中だ。価格は18万8680円。

本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップ。メモリーは16GB（DDR4-3200）、ストレージは500GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC』と「PC Game Pass」が同梱されている。

ほとんどのゲームはフルHD・最高設定で快適に遊べる

ドスパラの製品ページによれば、『Apex Legends』はフルHD・最高設定だと約220fps、『フォートナイト』はフルHD・最高設定だと約105fps、『VALORANT』はフルHD・最高設定だと約375fpsで遊べるという。フルHD～WQHDのゲーミングディスプレーと相性が良いと言えるだろう。

コスパモデルでありながら、最新ゲームもeスポーツ系タイトルも快適に遊べるスペックが魅力。20万円未満のゲーミングデスクトップPCを探している人におすすめできそうだ。