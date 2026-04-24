Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第254回
RTX 5060搭載のサードウェーブ製ゲーミングデスクトップが18万円台！ フルHD・最高設定だと快適に遊べるスペックが◎
2026年04月24日 17時00分更新
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サードウェーブのゲーミングデスクトップをチェック
Amazon.co.jpにて、サードウェーブのゲーミングデスクトップ「THIRDWAVE AD-R7X56A-01W」が販売中だ。価格は18万8680円。
本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップ。メモリーは16GB（DDR4-3200）、ストレージは500GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC』と「PC Game Pass」が同梱されている。
ほとんどのゲームはフルHD・最高設定で快適に遊べる
ドスパラの製品ページによれば、『Apex Legends』はフルHD・最高設定だと約220fps、『フォートナイト』はフルHD・最高設定だと約105fps、『VALORANT』はフルHD・最高設定だと約375fpsで遊べるという。フルHD～WQHDのゲーミングディスプレーと相性が良いと言えるだろう。
コスパモデルでありながら、最新ゲームもeスポーツ系タイトルも快適に遊べるスペックが魅力。20万円未満のゲーミングデスクトップPCを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|サードウェーブ デスクトップパソコン 【 RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB 】 THIRDWAVE AD-R7X56A-01W Ryzen7 5700X搭載 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 Windows 11 Home 22423-4073
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