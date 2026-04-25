40年前の“変な構造”、いまはワイヤレスで聴ける。レコードを挟んで再生するプレーヤー

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Audio-Technica ワイヤレスレコードプレーヤー「サウンドバーガー（AT-SB727）」をチェック！

Audio-Technicaのワイヤレスレコードプレーヤー「サウンドバーガー（AT-SB727）」がAmazonで販売中。価格は26,400円。

レコードって、設置場所を考えたり配線を組んだりと、聴くまでにひと手間かかる。棚に置いたままになっている人も多いはず。

Audio-Technicaの「サウンドバーガー（AT-SB727）」は、Bluetoothでつなげるタイプ。手持ちのイヤホンやスピーカーで再生できるから、昔のレコードも思ったより気軽に楽しめる。

①40年前の“挟む構造”を引き継いだデザイン

レコードを上に置くのではなく、挟んで再生する独特な構造を採用。1982年に登場した「サウンドバーガー」をベースにした設計で、一般的なプレーヤーとは見た目も使い方も大きく異なる。その分コンパクトに収まり、棚やデスクの空きスペースにも置きやすい。

②配線の手間を減らせる、Bluetooth対応

Bluetooth対応で、手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーにそのまま接続できる。本体にスピーカーは内蔵されていないが、普段使っている機器をそのまま再生に使えるため、配線を組む手間を減らしながらレコード再生のハードルを下げてくれる。

③持ち出せるサイズで、使う場所が広がる

USB充電式で、フル充電なら約12時間の連続再生が可能。本体はコンパクトで、自宅内の移動はもちろん、友人宅などにも持ち出しやすい。レコード＝据え置きという前提を崩して、もっと自由な使い方ができる。