Amazonセール情報大紹介！ 第1684回
40年前の“変な構造”、いまはワイヤレスで聴ける。レコードを挟んで再生するプレーヤー
2026年04月25日 23時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Audio-Technica ワイヤレスレコードプレーヤー「サウンドバーガー（AT-SB727）」をチェック！
Audio-Technicaのワイヤレスレコードプレーヤー「サウンドバーガー（AT-SB727）」がAmazonで販売中。価格は26,400円。
レコードって、設置場所を考えたり配線を組んだりと、聴くまでにひと手間かかる。棚に置いたままになっている人も多いはず。
Audio-Technicaの「サウンドバーガー（AT-SB727）」は、Bluetoothでつなげるタイプ。手持ちのイヤホンやスピーカーで再生できるから、昔のレコードも思ったより気軽に楽しめる。
①40年前の“挟む構造”を引き継いだデザイン
レコードを上に置くのではなく、挟んで再生する独特な構造を採用。1982年に登場した「サウンドバーガー」をベースにした設計で、一般的なプレーヤーとは見た目も使い方も大きく異なる。その分コンパクトに収まり、棚やデスクの空きスペースにも置きやすい。
②配線の手間を減らせる、Bluetooth対応
Bluetooth対応で、手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーにそのまま接続できる。本体にスピーカーは内蔵されていないが、普段使っている機器をそのまま再生に使えるため、配線を組む手間を減らしながらレコード再生のハードルを下げてくれる。
③持ち出せるサイズで、使う場所が広がる
USB充電式で、フル充電なら約12時間の連続再生が可能。本体はコンパクトで、自宅内の移動はもちろん、友人宅などにも持ち出しやすい。レコード＝据え置きという前提を崩して、もっと自由な使い方ができる。
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