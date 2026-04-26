外さなくなるやつ。会話中もそのまま使いやすいAirPods 4、約6,000円引きで2.3万円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Apple ワイヤレスイヤホン「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）」をチェック！

Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）」がAmazonで割引中。参考価格29,800円のところ、20％オフの23,798円で販売中。

イヤホンって、会話のたびに付け外しするのが地味にストレス。その一手間がなくなるだけで、使い勝手はけっこう変わる。AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）なら、付けたまま会話できる。いちいち外して生活のリズムを止めなくていい。

いまは20％オフで約6,000円引き。普段使いをラクにしたいなら、チェックしておきたいタイミング。

①会話中の音量を自動で下げる機能を搭載

会話感知機能により、近くで会話が始まると再生中の音量を自動で下げる。外部音取り込みモードにも対応しており、周囲の音を聞きながら使える仕様。

②快適な装着感とノイズ低減を両立

一日中つけても快適で、安定感も向上。それでいてアクティブノイズキャンセリングを搭載し、外部の雑音を低減できる。聞き取りやすさと装着感のバランスが取りやすい。

③接続や探す機能など日常で使う機能に対応

デバイスの近くに置き、画面で接続するだけでペアリングできる。「探す」に対応し、AirPodsやケースの位置も確認可能。USB-Cやワイヤレス充電にも対応する。