Amazonセール情報大紹介！ 第1682回
アスペクト比5:16の“超縦長”モニター。デスクの隙間に置いて、チャット表示に使える小型ディスプレイ
2026年04月25日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】JAPANNEXT 7.8インチ モバイルモニター「JN-MD-IPST784」をチェック！
JAPANNEXTのモバイルモニター「JN-MD-IPST784」がAmazonで割引対象。過去価格16,980円のところ、9％オフの15,436円で販売中。
一般的なモニターとは違う、縦に細長い5:16のディスプレイ。この形状だからこそ、チャットやログ、SNSのタイムラインなど、縦スクロール前提の情報と相性がいい。小型ながら使いどころがはっきりしていて、デスク環境を細かく整えたい人には気になる存在。
①5:16の縦長ディスプレイで縦表示用途に対応
5:16の縦長ディスプレイは、チャットアプリなどを表示しやすい形状。横画面とは違い、こうした情報をそのまま置いておけるため、確認のたびにウィンドウを切り替える場面を減らせる。
②7.8インチの小型設計＋スタンド付属で省スペース設置
7.8インチのコンパクトサイズで、付属スタンドを使えばデスクの端や隙間に収まりやすい。大きいモニターを増やさずに画面を追加できる構成で、限られたスペースでも設置しやすい点が特徴。
③USB-C接続対応＋タッチ操作でサブ用途に扱いやすい
USB-C接続に対応し、映像と電源を1本で扱える構成。miniHDMIも備えており環境に応じて接続を選べる。タッチ操作にも対応し、スクロールなどを画面上で行える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1686回
トピックスProいらないかも、って思わせるMacBook Air。M5チップと16GBメモリで、公式より安い
-
第1685回
トピックス30万円台で強力ゲーミングPC！RX 9060 XT×32GB×水冷、3年保証のG TUNEが17％オフ
-
第1681回
トピックス国内メーカー×3年保証で選びやすい。“ちょうどいい性能”を詰め込んだ、mouseの16GB・Ryzen 5・15.6型ノートが11万円台
-
第1680回
トピックス動画見ながらダラダラでもOK？ 続かない人向け、折りたたみエアロバイクが1.3万円台
-
第1679回
トピックス三角コーナーの代わりに置くだけ。夏の匂い・コバエ対策になる生ゴミ処理機が割引中
-
第1678回
トピックス薄さ8.6mm＆マグネットで“スマホに付けたまま持ち歩ける”UGREENのモバイルバッテリーが4,000円台
-
第1677回
トピックス普段使いには余裕の性能。ASUSの16GB・Ryzen 7で10万円切りの15.6型ノート
-
第1676回
トピックスノートもタブレットもこれ1台。全部入りの2 in 1タブレットPC「mouse M2」がタイムセール
-
第1675回
トピックスコードレスなのにゴミ捨ては月1回でOK。自動収集ドック付きのShark掃除機が3万円台
- この連載の一覧へ