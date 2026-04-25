アスペクト比5:16の“超縦長”モニター。デスクの隙間に置いて、チャット表示に使える小型ディスプレイ

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【Amazonで割引中】JAPANNEXT 7.8インチ モバイルモニター「JN-MD-IPST784」をチェック！

JAPANNEXTのモバイルモニター「JN-MD-IPST784」がAmazonで割引対象。過去価格16,980円のところ、9％オフの15,436円で販売中。

一般的なモニターとは違う、縦に細長い5:16のディスプレイ。この形状だからこそ、チャットやログ、SNSのタイムラインなど、縦スクロール前提の情報と相性がいい。小型ながら使いどころがはっきりしていて、デスク環境を細かく整えたい人には気になる存在。

①5:16の縦長ディスプレイで縦表示用途に対応

5:16の縦長ディスプレイは、チャットアプリなどを表示しやすい形状。横画面とは違い、こうした情報をそのまま置いておけるため、確認のたびにウィンドウを切り替える場面を減らせる。

②7.8インチの小型設計＋スタンド付属で省スペース設置

7.8インチのコンパクトサイズで、付属スタンドを使えばデスクの端や隙間に収まりやすい。大きいモニターを増やさずに画面を追加できる構成で、限られたスペースでも設置しやすい点が特徴。

③USB-C接続対応＋タッチ操作でサブ用途に扱いやすい

USB-C接続に対応し、映像と電源を1本で扱える構成。miniHDMIも備えており環境に応じて接続を選べる。タッチ操作にも対応し、スクロールなどを画面上で行える。