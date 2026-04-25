Amazonセール情報大紹介！ 第1685回
30万円台で強力ゲーミングPC！RX 9060 XT×32GB×水冷、3年保証のG TUNEが17％オフ
2026年04月25日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】マウスコンピューター ゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（DGI5A6XB83SJW116AZ）」をチェック！
マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（DGI5A6XB83SJW116AZ）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格349,800円のところ、17％オフの289,800円で販売中。
30万円前後のゲーミングPCは、どこまで構成を盛るかで迷いやすい。メモリは16GBで足りるのか、空冷でいいのか、あとから足すのか。このG TUNEは、RX 9060 XT（16GB）とメモリ32GB、水冷CPUクーラー、3年保証まで揃って28万円台。この内容をどう見るか。
①32GBメモリとビデオメモリ16GB
メモリ32GBに加えて、RX 9060 XT（ビデオメモリ16GB）を搭載。ゲームや動画編集などの用途が挙げられている構成で、ストレージは1TBのNVMe SSD。
②水冷クーラー搭載
240mmの水冷CPUクーラーを標準で搭載。CPUはインテル Core Ultra 5 プロセッサー 225で、メモリはDDR5-5600の32GB構成。電源は750W（80PLUS BRONZE）を採用している。
③3年保証とサポート
3年間のセンドバック修理保証と、24時間365日の電話サポートに対応。無線LANはWi-Fi 6E、Bluetooth 5を内蔵し、有線LANは2.5G BASE-Tに対応している。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 5 225
【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT（16GB）
【メモリ】32GB（DDR5）
【ストレージ】1TB SSD（NVMe）
【冷却】水冷CPUクーラー（240mm）
【保証】3年保証
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