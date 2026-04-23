レトロゲームを遊びたい人集まれ！ 三色端子・S端子をHDMI信号に変換してくれるコンバーターが3000円台

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コンポジット/S端子 to HDMI変換器をチェック

Amazon.co.jpにて、コンポジット/S端子 to HDMI変換器「EHD-513N」が販売中だ。参考価格は4399円だが、執筆時点では25％オフの3299円で購入できる（4月23日時点）。

本製品は、三色端子（RCA）およびS端子のアナログ信号をHDMI映像・音声信号に変換してくれるコンバーター。PlayStationやPlayStation 2、スーパーファミコン、セガサターンなどのレトロゲーム機やVHSビデオデッキなどを、HDMI端子搭載のディスプレーに接続できる。そのほか、最大1080pの出力対応や遅延ゼロも特徴となっている。

レトロゲームを最新ディスプレーで遊びたい人へ……

ユーザーレビューを見ると、「この手の製品にしては画質が良い」「これで十分に感じる」「きちんと映像が見れた」といった声が寄せられている。

HDMI信号に変換してくれる手軽さと、3000円台という手に届きやすい価格が魅力の本製品。HDMI端子を搭載するディスプレーでレトロゲームを遊びたい人はぜひチェックしてほしい。