Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第251回
“とにかく速い”を極めた、270Hz×1msのASUS製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで1.7万円！
2026年04月23日 20時00分更新
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ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG249QM1A」が販売中だ。過去価格は2万3900円だが、タイムセールにより26％オフの1万7680円で購入できる（4月23日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは270Hz、応答速度は1ms（GTG）、ノングレアとなっている。そのほか、ティアリングを抑えてくれる「ADAPTIVE-SYNC」やゲーム特化の機能「GamePlus」、画面の暗部をはっきりと映し出してくれる「Shadow Boost」なども特徴だ。
リフレッシュレートもコスパも高いモデル
ユーザーレビューを見ると、「発色もキレイで高リフレッシュレートにも対応していて良い感じ」「価格以上のスペックを持ったディスプレー」といった声が寄せられている。270Hzの高リフレッシュレートと発色の良さがポイントになっているようだ。
タイムセール中は1万7680円で購入できるため、コスパの高いゲーミングディスプレーを探している人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG249QM1A 23.8インチ / 270Hz / Fast IPS/フルHD / 1ms / 99% sRGB/FreeSync Premium / HDMIx2 DisplayPort/国内正規品
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