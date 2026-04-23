“とにかく速い”を極めた、270Hz×1msのASUS製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで1.7万円！

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ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG249QM1A」が販売中だ。過去価格は2万3900円だが、タイムセールにより26％オフの1万7680円で購入できる（4月23日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは270Hz、応答速度は1ms（GTG）、ノングレアとなっている。そのほか、ティアリングを抑えてくれる「ADAPTIVE-SYNC」やゲーム特化の機能「GamePlus」、画面の暗部をはっきりと映し出してくれる「Shadow Boost」なども特徴だ。

リフレッシュレートもコスパも高いモデル

ユーザーレビューを見ると、「発色もキレイで高リフレッシュレートにも対応していて良い感じ」「価格以上のスペックを持ったディスプレー」といった声が寄せられている。270Hzの高リフレッシュレートと発色の良さがポイントになっているようだ。

タイムセール中は1万7680円で購入できるため、コスパの高いゲーミングディスプレーを探している人はチェックしてみてほしい。