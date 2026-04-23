Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第250回
200Hz・0.5msでありながら1万2800円!? MSI製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセール中
2026年04月23日 18時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
MSIの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「MAG 244F」が販売中だ。参考価格は2万727円だが、タイムセールにより38％オフの1万2800円で購入できる（4月23日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー（Amazon限定モデル）。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.5ms（GTG）、ノングレアとなっている。そのほか、映像に合わせて明るさやコントラスト、彩度を自動で調整してくれるAI機能、アイケア機能なども特徴だ。
200Hz・0.5msのコスパモデル
ユーザーレビューを見ると、「コスパの良いディスプレー」「色の正確性が良すぎる」「PS5用に最高」といった声が寄せられている。200Hzの高リフレッシュレートと必要十分な機能がポイントになっているようだ。タイムセール中は1万2800円で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 MSI ゲーミングモニター MAG 244F 23.8インチ/フルHD/RAPID IPSパネル/200Hz/0.5ms(GTG)/Adaptive-Sync/HDR/HDMI 2.0b/DP1.2a/VESA100/メーカー3年保証
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第249回
トピックス『007 ファーストライト』とコラボした黄金色のDualSenseワイヤレスコントローラーがかっこよすぎる！
-
第248回
トピックスゲーミングPC初心者にピッタリ！ RX 9060 XT搭載のG TUNE製ゲーミングPCがタイムセールで28万円台
-
第247回
トピックスRTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングデスクトップが21万円台！ マイクラとGame Pass1か月版が同梱
-
第246回
トピックス『FFVII REBIRTH』レベルのゲームに適したスペック！ RTX 4060搭載のAcer製15.6型ゲーミングノートが19万円
-
第245回
トピックス猫麦とろろコラボのREALFORCE製“ガチ性能”ゲーミングキーボードをチェック!
-
第244回
トピックス“2台目に最適”な1台！ RTX 3050搭載のMSI製15.6型ゲーミングノートが11万9800円
-
第244回
トピックス初音ミクコラボのASUS製ゲーミングキーボード！ ファン垂涎のカラーリングと使い勝手の良さが魅力
-
第243回
トピックス240Hzのヌルヌルと国産の安心感が魅力！ GigaCrystaの24.5型フルHDゲーミングディスプレーが1万7980円
-
第242回
トピックス180Hz×1msの高速描画を約1.8万円で。ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセール！
-
第241回
トピックス約59gで3モード接続、ATTACK SHARKのゲーミングマウスがタイムセールで3000円切り
- この連載の一覧へ