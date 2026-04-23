200Hz・0.5msでありながら1万2800円!? MSI製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセール中

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MSIの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「MAG 244F」が販売中だ。参考価格は2万727円だが、タイムセールにより38％オフの1万2800円で購入できる（4月23日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー（Amazon限定モデル）。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.5ms（GTG）、ノングレアとなっている。そのほか、映像に合わせて明るさやコントラスト、彩度を自動で調整してくれるAI機能、アイケア機能なども特徴だ。

200Hz・0.5msのコスパモデル

ユーザーレビューを見ると、「コスパの良いディスプレー」「色の正確性が良すぎる」「PS5用に最高」といった声が寄せられている。200Hzの高リフレッシュレートと必要十分な機能がポイントになっているようだ。タイムセール中は1万2800円で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみては？