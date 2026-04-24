Amazonセール情報大紹介！ 第1679回
三角コーナーの代わりに置くだけ。夏の匂い・コバエ対策になる生ゴミ処理機が割引中
2026年04月24日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】パリパリキュー 生ゴミ処理機「PPC-15F2-MB」をチェック！
パリパリキューの生ゴミ処理機「PPC-15F2-MB」がAmazonで割引対象。参考価格55,000円のところ、10％オフの49,500円で販売中。
生ゴミは毎日出るのに、捨てるまでのあいだが地味にストレス。特に夏場は放置できる時間が短く、こまめなゴミ出しや対策が必要になる。この処理機は、生ゴミを乾燥させて状態を変えることで、その原因自体を抑えられる。これからの時期、対策として考えておきたい家電のひとつ。
①匂い・コバエを抑える“乾燥処理”
生ゴミを温風で乾燥させ、水分を飛ばす仕組み。腐敗しにくい状態に変わるため、気になりやすい匂いやコバエの発生を抑えられる。ゴミの水分や量を減らせるため、扱いもラクになる。
②三角コーナー感覚で、そのまま使える
三角コーナー代わりのバスケットに入れたまま本体へ移して、そのまま処理できる構成。分別や移し替えの手間が少なく、普段の流れに取り入れやすい。操作もシンプルで、習慣として続けやすい。
③夜でも回せる静音と置きやすさ
運転音は約36dBと控えめで、夜間や在宅中でも使いやすい。処理には数時間かかるため、就寝前に回して朝取り出すといった使い方が合う。コンパクトなサイズ感でキッチンに置きやすく、マックス／ハーフの2モードで生ゴミの状態に応じて使い分けられる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1681回
トピックス国内メーカー×3年保証で選びやすい。“ちょうどいい性能”を詰め込んだ、mouseの16GB・Ryzen 5・15.6型ノートが11万円台
-
第1678回
トピックス薄さ8.6mm＆マグネットで“スマホに付けたまま持ち歩ける”UGREENのモバイルバッテリーが4,000円台
-
第1677回
トピックス普段使いには余裕の性能。ASUSの16GB・Ryzen 7で10万円切りの15.6型ノート
-
第1676回
トピックスノートもタブレットもこれ1台。全部入りの2 in 1タブレットPC「mouse M2」がタイムセール
-
第1675回
トピックスコードレスなのにゴミ捨ては月1回でOK。自動収集ドック付きのShark掃除機が3万円台
-
第1674回
トピックス暑くなる前にチェック。Amazonベストセラー1位、風がしっかり届くハンディファンが1,800円
-
第1673回
トピックス14万円クラスが半額で7万円台。テレビの音が別物になる、本格サラウンドJBLサウンドバー
-
第1672回
トピックス990gという軽さ、でも普段使いに困らない。Ryzen 5＋16GBの13.3型HPノートが割引中
-
第1671回
トピックスLenovoのRyzen 7・16GBで11万円台。サクサク使える14インチがタイムセール
- この連載の一覧へ