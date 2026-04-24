Amazonセール情報大紹介！ 第1680回
動画見ながらダラダラでもOK？ 続かない人向け、折りたたみエアロバイクが1.3万円台
2026年04月24日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】アルインコ フィットネスバイク「AFBX4123」をチェック！
アルインコのフィットネスバイク「AFBX4123」がAmazonでタイムセール対象。参考価格19,900円のところ、30％オフの13,980円で販売中。
運動したほうがいいとは思っていても、外に出るのが面倒だったり、時間が取れなかったりで、そのままになりがち。かといって、いきなりジムに通うほどでもない。そんなときは、家で動画を見ながら体を動かせる環境があると始めやすい。
①動画を流しながら、そのまま使える
タブレットトレー付きで、動画や音楽を流しながら運動できる。わざわざ時間を確保しなくても、普段の視聴時間をそのまま使える形。何かを見ながら手を動かす延長で、そのまま体を動かせる。
②折りたたみで、場所を取りにくい
使わないときは折りたたんで収納でき、奥行42.5cmまで小さくなる。設置面積もコンパクトで、一人暮らしの部屋にも置きやすいサイズ感。約14kgで、持ち上げて動かすこともできる重さ。
③静音＋軽め負荷で、家で回すタイプ
マグネット式の8段階負荷で、動作音は控えめ。負荷はダイヤルで調整できる。本格的なトレーニング向けというより、軽めに体を動かす用途が合う。連続使用は約30分。
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