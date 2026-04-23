Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第246回
『FFVII REBIRTH』レベルのゲームに適したスペック！ RTX 4060搭載のAcer製15.6型ゲーミングノートが19万円
2026年04月23日 16時00分更新
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Acerの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、Acerの15.6型ゲーミングノートPC「Nitro V 15」が販売中だ。価格は19万9800円。
『FFVII REBIRTH』推奨スペックPCとして販売
「Nitro V 15」はインテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 4060」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の推奨スペックPCとして販売されたものだ。
そのほかの構成は、メモリーが16GB（DDR5-5600）、ストレージが512GB M.2 SSD、解像度がフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートが165Hz、OSがWindows 11 Homeなど。
20万円未満のゲーミングノートPCを探している人や、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』レベルのゲームタイトルを快適に遊びたい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Acer ゲーミングノートパソコン Nitro V 15 GeForce RTX 4060 15.6インチ Core i7 16GBメモリー 512GB SSD フルHD 165Hz 3ms sRGB 100% IPS Windows 11 Home ANV15-51-N76Y46/6
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