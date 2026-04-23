『FFVII REBIRTH』レベルのゲームに適したスペック！ RTX 4060搭載のAcer製15.6型ゲーミングノートが19万円

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Acerの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerの15.6型ゲーミングノートPC「Nitro V 15」が販売中だ。価格は19万9800円。

『FFVII REBIRTH』推奨スペックPCとして販売

「Nitro V 15」はインテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 4060」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の推奨スペックPCとして販売されたものだ。

そのほかの構成は、メモリーが16GB（DDR5-5600）、ストレージが512GB M.2 SSD、解像度がフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートが165Hz、OSがWindows 11 Homeなど。

20万円未満のゲーミングノートPCを探している人や、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』レベルのゲームタイトルを快適に遊びたい人におすすめできそうだ。