Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第245回
猫麦とろろコラボのREALFORCE製“ガチ性能”ゲーミングキーボードをチェック!
2026年04月23日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
REALFORCEのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、REALFORCEのゲーミングキーボード「REALFORCE × 猫麦とろろ GX1 Plus Keyboard 45g」が販売中だ。価格は4万7800円。
猫麦とろろさんとコラボしたゲーミングキーボード
REALFORCE × 猫麦とろろ GX1 Plus Keyboard 45gは、VTuber「猫麦とろろ」さんとコラボしたゲーミングキーボード。本人が監修したオリジナルデザインのほか、書下ろしイラストを使ったオリジナルパッケージとアクリルスタンドもポイントだ。
そのほか、東プレ独自の静電容量無接点方式スイッチや静音スイッチ、ラピッドトリガー、全キー同時押しとNキーロールオーバーへの対応、8000Hzポーリングレート、ゲーマー向け機能を追加した専用のソフトウェアなども特徴。単なるコラボモデルに留まらず、ゲーマーの心を強く揺さぶる機能も魅力と言える。
4万円台と高価だが、価格に見合う性能を実感できるだろう。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|REALFORCE × 猫麦とろろ GX1 Plus Keyboard 45g 日本語配列 ブラック 2色成形 昇華印刷 静電容量無接点方式 ラピッドトリガー 8000Hz 最速0.1mm作動 PBT リアルフォース 日本製 かな無し アクリルスタンド同梱 X1PCT1
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第248回
トピックスゲーミングPC初心者にピッタリ！ RX 9060 XT搭載のG TUNE製ゲーミングPCがタイムセールで28万円台
-
第247回
トピックスRTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングデスクトップが21万円台！ マイクラとGame Pass1か月版が同梱
-
第246回
トピックス『FFVII REBIRTH』レベルのゲームに適したスペック！ RTX 4060搭載のAcer製15.6型ゲーミングノートが19万円
-
第244回
トピックス“2台目に最適”な1台！ RTX 3050搭載のMSI製15.6型ゲーミングノートが11万9800円
-
第244回
トピックス初音ミクコラボのASUS製ゲーミングキーボード！ ファン垂涎のカラーリングと使い勝手の良さが魅力
-
第243回
トピックス240Hzのヌルヌルと国産の安心感が魅力！ GigaCrystaの24.5型フルHDゲーミングディスプレーが1万7980円
-
第242回
トピックス180Hz×1msの高速描画を約1.8万円で。ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセール！
-
第241回
トピックス約59gで3モード接続、ATTACK SHARKのゲーミングマウスがタイムセールで3000円切り
-
第240回
トピックスフルHD～WQHDであれば最高設定で遊べる! 20万円未満のRTX 5060搭載ゲーミングPC
-
第239回
トピックスやっぱElgato製よ！ USBコンデンサーマイク、ゲームや仕事に適した音質やスタンドの高さ調整などが便利
- この連載の一覧へ