猫麦とろろコラボのREALFORCE製“ガチ性能”ゲーミングキーボードをチェック!

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REALFORCEのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、REALFORCEのゲーミングキーボード「REALFORCE × 猫麦とろろ GX1 Plus Keyboard 45g」が販売中だ。価格は4万7800円。

猫麦とろろさんとコラボしたゲーミングキーボード

REALFORCE × 猫麦とろろ GX1 Plus Keyboard 45gは、VTuber「猫麦とろろ」さんとコラボしたゲーミングキーボード。本人が監修したオリジナルデザインのほか、書下ろしイラストを使ったオリジナルパッケージとアクリルスタンドもポイントだ。

そのほか、東プレ独自の静電容量無接点方式スイッチや静音スイッチ、ラピッドトリガー、全キー同時押しとNキーロールオーバーへの対応、8000Hzポーリングレート、ゲーマー向け機能を追加した専用のソフトウェアなども特徴。単なるコラボモデルに留まらず、ゲーマーの心を強く揺さぶる機能も魅力と言える。

4万円台と高価だが、価格に見合う性能を実感できるだろう。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。