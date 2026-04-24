Amazonセール情報大紹介！ 第1678回
薄さ8.6mm＆マグネットで“スマホに付けたまま持ち歩ける”UGREENのモバイルバッテリーが4,000円台
2026年04月24日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】UGREEN Air モバイルバッテリー「PB580」をチェック！
UGREENのモバイルバッテリー「PB580」がAmazonでタイムセール対象。参考価格5,980円のところ、20％オフの4,784円で販売中。
モバイルバッテリーは大容量のほうが安心、と思って選んだものの、実際には「重い」「かさばる」で持ち歩かなくなることも多い。UGREENのモバイルバッテリー「PB580」は、厚さ8.6mmの薄型設計。マグネットで装着してそのまま使えるため、持ち歩きやすい。
①厚さ8.6mmの薄型設計でかさばりにくい
厚さ8.6mmの薄型設計で、スマホと重ねてもかさばりにくい。ポケットや小さめのバッグにも収まりやすく、「重いから持たない」という状態になりにくいサイズ感に収まっている。
②Qi2対応マグネット式ワイヤレス充電
Qi2対応のマグネット式ワイヤレス充電を採用し、iPhoneに装着するだけでそのまま充電できる。ケーブルの抜き差しが不要で、手に持ったままでも扱いやすい。
③スマホ約1回分の充電が目安の5000mAh
容量は5000mAhで、スマホ約1回分の充電が目安になる。大容量ではないが、その分サイズと重さを抑えた構成。外出先での電池切れを防ぐ用途に絞れば、このくらいの容量でも十分カバーできる。
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