薄さ8.6mm＆マグネットで“スマホに付けたまま持ち歩ける”UGREENのモバイルバッテリーが4,000円台

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【Amazonタイムセール】UGREEN Air モバイルバッテリー「PB580」をチェック！

UGREENのモバイルバッテリー「PB580」がAmazonでタイムセール対象。参考価格5,980円のところ、20％オフの4,784円で販売中。

モバイルバッテリーは大容量のほうが安心、と思って選んだものの、実際には「重い」「かさばる」で持ち歩かなくなることも多い。UGREENのモバイルバッテリー「PB580」は、厚さ8.6mmの薄型設計。マグネットで装着してそのまま使えるため、持ち歩きやすい。

①厚さ8.6mmの薄型設計でかさばりにくい

厚さ8.6mmの薄型設計で、スマホと重ねてもかさばりにくい。ポケットや小さめのバッグにも収まりやすく、「重いから持たない」という状態になりにくいサイズ感に収まっている。

②Qi2対応マグネット式ワイヤレス充電

Qi2対応のマグネット式ワイヤレス充電を採用し、iPhoneに装着するだけでそのまま充電できる。ケーブルの抜き差しが不要で、手に持ったままでも扱いやすい。

③スマホ約1回分の充電が目安の5000mAh

容量は5000mAhで、スマホ約1回分の充電が目安になる。大容量ではないが、その分サイズと重さを抑えた構成。外出先での電池切れを防ぐ用途に絞れば、このくらいの容量でも十分カバーできる。