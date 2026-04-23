Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第244回
初音ミクコラボのASUS製ゲーミングキーボード！ ファン垂涎のカラーリングと使い勝手の良さが魅力
2026年04月23日 15時00分更新
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「初音ミク」とコラボしたASUS製ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングキーボード「TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition」が販売中だ。価格は1万6816円。
初音ミクのファンに刺さるゲーミングキーボード
TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Editionは、「初音ミク」とコラボしたゲーミングキーボード。97キーの省スペース設計をはじめ、シリコン素材のガスケットマウントおよび消音フォーム、IP57の防水・防塵、光学メカニカルRGBスイッチなどが特徴となっている。
初音ミクをイメージしたカラーリングはもちろん、使い勝手の良さも魅力。初音ミクのファンはぜひチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|TUF Gaming x 初音ミクエディション/ASUS ゲーミングキーボード/TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition / 97キーレイアウト / 光学メカニカルRGBスイッチ/シリコンガスケットマウント/消音フォーム / IP57防水 / 着脱可能トッププレート/Aura Sync対応/国内正規品
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