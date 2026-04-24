国内メーカー×3年保証で選びやすい。“ちょうどいい性能”を詰め込んだ、mouseの16GB・Ryzen 5・15.6型ノートが11万円台

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】マウスコンピューター ノートパソコン「mouse A5」をチェック！

マウスコンピューターのノートパソコン「mouse A5（A5A5A01SR1SIW1104AZ）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格123,800円のところ、6％オフの116,980円で販売中。

安価なノートは手に取りやすいが、使ってみると動作が重く感じたり、サポート面で不安が出てくることがある。かといって価格を上げすぎると、今度は予算が気になる。このモデルは16GBメモリとRyzen 5で普段使いのラインを押さえた構成で、国内メーカー製と3年保証が付く。

①国内メーカー＋3年保証

スペックだけでなく、保証も含めて選びたいときに見ておきたいポイント。国内メーカー製で3年保証が付く構成で、価格以外の判断材料になる。

②16GBメモリで普段使いの基準を押さえた構成

ブラウザやアプリを同時に使う場面では、メモリ容量が動作に影響する。このモデルは16GBを搭載した構成で、日常用途を前提に選びやすい。

③15.6型フルHDと標準構成で扱いやすい

15.6型フルHDディスプレイに加え、500GB SSDを備えた構成。特別な用途に寄らず、日常的な使い方を想定した仕様になっている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB（DDR4-3200）

【ストレージ】500GB SSD（NVMe）

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）

【保証】3年保証