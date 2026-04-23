雨の日でも濡れない通勤靴、60%オフで7000円台に。ゴアテックスのビジネスシューズが安い

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朝に家を出たときは降っていなかったのに、駅に着くころにはしっかり雨。そんな日に限って、靴の中までじわっと濡れてくる。あの不快感、できればもう味わいたくないところです。見た目はちゃんとしたビジネスシューズで、しかも濡れない。通勤のストレスを減らすなら、こういう一足がちょうどいいのかもしれません。

通勤快足のTK7705ビジネスシューズが、Amazonのタイムセールで60%OFFの7,409円で販売されています（4月23日現在）。

TK7705ビジネスシューズは、ビジネスシューズの見た目と、ウォーキングシューズの快適性を両立させた1足。防水透湿素材のゴアテックスファブリクスを採用しており、雨の日でも靴内をドライに保ちながらムレを抑えます。長時間の通勤や外回りでも快適さを損なわない設計が特徴です。

アウトソールには歩行時の安定性とグリップ力を高める工夫が施されており、濡れた路面でも滑りにくいのがポイントです。さらに、クッション性に優れたソール構造により、足への負担を軽減。見た目はきちんとしたビジネスシューズでありながら、スニーカーのような履き心地を実現しています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

TK7705ビジネスシューズの特徴

防水×透湿で雨の日も快適

ゴアテックスファブリクスにより、水の侵入を防ぎつつ内部の湿気を逃がし、蒸れにくい設計です。

歩きやすさを重視したソール構造

クッション性と安定性を両立し、長時間歩いても疲れにくい履き心地を実現しています。シルエットは、ゆったりとした幅の3Eラストを採用。

ビジネスに馴染む外観デザイン

見た目はフォーマルな革靴ながら、日常使いしやすい快適性を備えた万能な1足です。

まとめ

参考価格：18,700円

現在の価格：74,09円［60%OFF］

TK7705ビジネスシューズは、毎日の通勤で「とにかく歩く距離が長い」という人に向いています。革靴特有の硬さや疲れやすさに悩んでいる人でも、歩きやすさを実感できるはず。駅までの徒歩や乗り換えが多い人には、足の負担軽減という点で大きなメリットがあります。

また、天候に左右されず履ける点も魅力。突然の雨でも気にせず使えるため、天気予報を気にして靴を選ぶ手間が減ります。ビジネスシーンに馴染むデザインと実用性を両立した1足といえます。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。