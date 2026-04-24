普段使いには余裕の性能。ASUSの16GB・Ryzen 7で10万円切りの15.6型ノート

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【Amazonタイムセール】ASUS ノートパソコン「Vivobook 15 M1502NAQ」をチェック！

ASUSのノートパソコン「Vivobook 15 M1502NAQ」がAmazonでタイムセール対象。参考価格109,800円のところ、10％オフの98,800円で販売中。

安いノートでメモリ8GBを選んで、あとから動作の重さに気づく。このパターンは少なくない。ASUS「Vivobook 15 M1502NAQ」は、安さ優先で削りすぎない構成。Ryzen 7とメモリ16GBで、いまは10万円切り。

①メモリ16GBで後から困りにくい

安価モデルに多い8GBでは、ブラウザや資料を同時に開いたときに動作が鈍くなることがある。このモデルは16GBを搭載していて、そうした場面でも引っかかりにくい。

②Ryzen 7で普段使いに対応

調べ物や資料作成、動画視聴といった日常的な使い方に対応。Ryzen 7とSSDを備え、複数のアプリを切り替えながらの作業にも使える。

③15.6型＋テンキー付きで扱いやすい

15.6インチのフルHDディスプレイにテンキー付きキーボードを搭載。画面の広さがあり、資料作成や数値入力にも対応する。USBやHDMIなどの端子も備えている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 170

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）

【重量】約1.7kg