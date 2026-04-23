コードレスなのにゴミ捨ては月1回でOK。自動収集ドック付きのShark掃除機が3万円台

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【Amazonタイムセール】Shark コードレス掃除機「EVOPOWER SYSTEM iQ+（CS850JBLAE）」をチェック！

Sharkのコードレス掃除機「EVOPOWER SYSTEM iQ+（CS850JBLAE）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格56,980円のところ、35％オフの36,800円で販売中。

コードレス掃除機は手軽に使える反面、ゴミ捨ての回数が増えやすく、そこが手間に感じやすい。このモデルは自動ゴミ収集ドック付きで、掃除後は戻すだけで本体のゴミを回収。ダストカップを毎回開ける必要がなく、後処理の手間を減らせる。いまは3万円台まで下がっていて、この手のモデルとしては試しやすい価格帯。

①本体のゴミ捨てがほぼ不要になる

自動ゴミ収集ドックを備え、掃除後は本体を戻すだけでゴミをドック側に回収。ダストカップを開けて捨てる作業がほぼ不要になり、ゴミはまとめて処理できる。約30日分ためられる設計で、掃除後の手間を大きく減らせる。

②吸引力を自動で調整してくれる

iQセンサーがゴミの量に応じて吸引力を自動調整。都度モードを切り替えなくても、そのまま掃除を続けられる。ブラシレスパワーフィンが床に密着してゴミを取り込み、毛が絡みにくい構造で手入れの手間も抑えられる。

③戻すだけで充電とゴミ回収が終わる

ワンタッチでハンディに切り替えられ、家具の上や狭い場所にもそのまま使える。掃除後はドックに戻すだけで充電とゴミ回収が完了し、片付けの流れがシンプルにまとまる。