コーエーテクモゲームスは4月22日、PC（DMM GAMES／Steam）向けバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、パティの「トゥルーカラーコーデ」が登場したと発表。また、「パティ トゥルーカラーコーデ登場記念キャンペーン」も開始している。

以下では、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介しよう。

▼トゥルーカラーアップデート「パティ」紹介PV

■「トゥルーカラーコーデガチャ（パティ）」概要

「トゥルーカラーコーデガチャ」では、「パティ」専用水着の提供割合がアップしている。また、有償Vストーンによる10連ガチャのおまけとして「パティパレット」10個を入手可能だ。開催期間は、2026年5月8日11時59分まで。

・SSR水着「ブレンデッド・ウェーブ（パティ）」

「ブレンデッド・ウェーブ（パティ）」は、アレンジメニューで「トップス」は3パターン、「ボトムス」は4パターンの切り替えが可能。また、「チューブトップ」もオンオフの切り替えができる。

●ガチャのおまけで「ヴィーナスボード」の新ルート開放！

初回有償10連ガチャのおまけとして「トゥルーハートキー（パティ）」を入手できる。パティのヴィーナスボードで使用することで、新しいルートが開放される。

●「ブレンデッド・ウェーブ（パティ）」入手でヴィーナスボイスや演出、特別な大道具が開放！

「ブレンデッド・ウェーブ（パティ）」の入手を条件としたミッションを達成することで、『ヴィーナスボイス「ダーリン♥」（パティ）』や『TC勝利演出「パティ」ダーリン♥』『大道具「ラジオステーションのテーブル」 オンエア中♪』が開放される。

※パティ専用水着は期間限定の水着となります。

※「パティパレット」と「ブレンデッド・ウェーブ（パティ）」を交換できる回数は、本ガチャでの1回のみとなります。

※「パティパレット」の詳細はお知らせにてご確認ください。

※トゥルーカラーコーデガチャは、有償Vストーンによる10連ガチャのみとなります。

■「パティ トゥルーカラーアップデート」概要

本日4月22日実装されたパティのトゥルーカラーアップデートは以下の通り。

●ヴィーナスボードに新ルート追加！ パネル開放で新エピソードをゲット！

パティのヴィーナスボードに新たなルートが追加される。新ルートではパネル開放の報酬として、パティの特別な新エピソードや新グラビアを入手できる。

●「化粧」機能を追加！

パティの「化粧」のオン／オフを切り替えるメニューをプライベートコーデ画面に追加。パティを招待済みのオーナー全員が使用できる。

●パティのヴィーナスショップに新髪型と2種類の表情カードを追加！

パティの新髪型「ウェーブポニテ」、2種類の表情カード『表情カード「特別な笑顔」（パティ）』『表情カード「特別な照れ顔」（パティ）』をパティのヴィーナスショップに追加した。「ヴィーナスコイン」を集めてゲットしよう。

●パティの新規演出や新録ボイスが追加！

バレーの試合中などでのパティの各種演出が追加されている。さらに、ホーム画面中などでのパティの新録ボイスも追加。アップデートされたパティの真の魅力を楽しもう。

※ヴィーナスボードの新ルートを開放するには、「トゥルーカラーコーデガチャ（パティ）」の初回有償10連ガチャのおまけとして入手できる「トゥルーハートキー（パティ）」が必要となります。

※開放される新ルートのパネルではパティの親愛度は上昇いたしません。

※ヴィーナスボードの一部パネルの開放にはパティの女の子レベルが必要となるものがございます。

■「パティ トゥルーカラーコーデ登場記念キャンペーン」概要

期間限定キャンペーンとして以下を開催する。開催期間は、2026年5月8日11時59分まで。

●「SSR水着2着」「無償Vストーン×5000個」など豪華ログインボーナスをゲット！

公式生放送報酬として、「SSR確定ガチャチケット(2026年4月号)」「SSR確定ガチャチケット」「無償Vストーン×5000個」を受け取れる期間限定ログインボーナスを開催。

●毎日ログインで「宝箱たたきEX」に挑戦！ 「お宝の地図」や「SSR確定ウィークリーガチャチケット」をゲットするチャンス！

期間中1日1回（最大14日間）、「ゴールデンウィーク宝箱EX」がもらえるログインボーナスを開催。「ゴールデンウィーク宝箱EX」からは「お宝の地図」や「SSR確定ウィークリーガチャチケット」をゲットできる。

「お宝の地図」は女の子にプレゼントすると、お返しでその女の子のみ使用可能なスキル覚醒ジェムを受け取ることができる。

●ログインボーナスで「スキル覚醒ジェム（パティ）」や豪華アイテムをゲット！

期間限定ログインボーナスを開催。7日間ログインすると「ヴィーナスギフト」を最大20個、「スキル覚醒ジェム（パティ）」と「SSR確定ウィークリーガチャチケット」を最大1個ずつ入手できる。

●なつかしコーデガチャが最大140連無料！

過去に登場したSSR水着「春彩のスクールウェア」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催する（最大14日間）。

●パネルミッションクリアで「特上お寿司」をゲット！

期間限定のパネルミッションを達成すると、「特上お寿司」を1個入手できる。

■「トレンドコーデガチャ」概要

登場するSSR水着は以下の「トロピカルチューン」のみに。10連ガチャのステップ3／3では、SSRの出現確率が3.3％になる。開催期間は、2026年4月30日11時59分まで。

[ガチャ内容]

・SSR水着「トロピカルチューン（あやね）」

・SSR水着「トロピカルチューン（紅葉）」

・SSR水着「トロピカルチューン（たまき）」

※ステップ3／3の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／3を継続します。

※ステップ3／3の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ1／3に戻ります。

■「なつかしコーデガチャ」概要

過去に登場した18人の女の子のSSR水着「春彩のスクールウェア」が3種類のガチャで登場。登場するSSR水着は「春彩のスクールウェア」のみとなり、10連ガチャのステップ8／8では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「春彩のスクールウェア」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年5月8日11時59分まで。

※SSR水着「春彩のスクールウェア」と女の子の組みあわせは、ゲーム内各ガチャの「ガチャ詳細」をご確認ください。

※ステップ8／8の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ1／8に戻ります。

※ステップ8／8の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ8／8を継続します。

※ステップ数はなつかしコーデガチャ①～③で共有されます。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。