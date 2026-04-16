なつかしコーデガチャが最大70連無料！
一緒にバカンス！新水着「アクア・バンドゥ」が『DOAXVV』に登場
コーエーテクモゲームスは4月15日、PC（DMM GAMES／Steam）で配信中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、新SSR水着「アクア・バンドゥ」を実装した。また、同水着をピックアップしたトレンドコーデガチャを開始している。実施期間は、2026年4月22日11時59分まで。
さらに、「潮風バカンスキャンペーン」も開催中だ。以下では、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介しよう。
■「潮風バカンスキャンペーン」概要
期間限定キャンペーンとして以下を開催している。開催期間は、2026年4月22日11時59分まで。
・なつかしコーデガチャが最大70連無料！
過去に登場した5人のSSR水着「プランタン・ロゼ」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催している（最大7日間）。
・「どんけつ」開催！ハイスコアランキングに挑戦！
新イベント「潮風とバンドゥ」では、集めた「どんけつ挑戦券」を渡すと女の子たちがアクティビティ「どんけつゲーム」に挑戦する。試合で獲得したハイスコアを競いあい、ランキングで上位に入賞して、無償Vストーンなどの豪華アイテムをゲットしよう。
・新色「モカブラウンのマニキュア」を追加！
女の子のネイルの色を変化させることができる「マニキュア」に、新色「モカブラウンのマニキュア」を追加した。「VIPポイント」を集めてゲットしよう。
■「トレンドコーデガチャ」概要
登場するSSR水着は「アクア・バンドゥ」のみとなる。10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「アクア・バンドゥ」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年4月22日11時59分まで。
[ガチャ内容]
●SSR水着「アクア・バンドゥ（マリー）」
●SSR水着「アクア・バンドゥ（なぎさ）」
●SSR水着「アクア・バンドゥ（カンナ）」
●SSR水着「アクア・バンドゥ（ロベリア）」
●SSR水着「アクア・バンドゥ（しずく）」
※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。
※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。
■「なつかしコーデガチャ」概要
登場するSSR水着は「プランタン・ロゼ」のみとなる。10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「プランタン・ロゼ」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年4月22日11時59分まで。
[ガチャ内容]
●SSR水着「プランタン・ロゼ（あやね）」
●SSR水着「プランタン・ロゼ（女天狗）」
●SSR水着「プランタン・ロゼ（ヒトミ）」
●SSR水着「プランタン・ロゼ（エレナ）」
●SSR水着「プランタン・ロゼ（たまき）」
※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。
※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。
※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。
※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。
※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）
ジャンル：スポーツ／バカンス
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
CERO：D（17歳以上対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。
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