コーエーテクモゲームスは4月15日、PC（DMM GAMES／Steam）で配信中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、新SSR水着「アクア・バンドゥ」を実装した。また、同水着をピックアップしたトレンドコーデガチャを開始している。実施期間は、2026年4月22日11時59分まで。

さらに、「潮風バカンスキャンペーン」も開催中だ。以下では、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介しよう。

■「潮風バカンスキャンペーン」概要

期間限定キャンペーンとして以下を開催している。開催期間は、2026年4月22日11時59分まで。

・なつかしコーデガチャが最大70連無料！

過去に登場した5人のSSR水着「プランタン・ロゼ」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催している（最大7日間）。

・「どんけつ」開催！ハイスコアランキングに挑戦！

新イベント「潮風とバンドゥ」では、集めた「どんけつ挑戦券」を渡すと女の子たちがアクティビティ「どんけつゲーム」に挑戦する。試合で獲得したハイスコアを競いあい、ランキングで上位に入賞して、無償Vストーンなどの豪華アイテムをゲットしよう。

・新色「モカブラウンのマニキュア」を追加！

女の子のネイルの色を変化させることができる「マニキュア」に、新色「モカブラウンのマニキュア」を追加した。「VIPポイント」を集めてゲットしよう。

■「トレンドコーデガチャ」概要

登場するSSR水着は「アクア・バンドゥ」のみとなる。10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「アクア・バンドゥ」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年4月22日11時59分まで。

[ガチャ内容]

●SSR水着「アクア・バンドゥ（マリー）」

●SSR水着「アクア・バンドゥ（なぎさ）」

●SSR水着「アクア・バンドゥ（カンナ）」

●SSR水着「アクア・バンドゥ（ロベリア）」

●SSR水着「アクア・バンドゥ（しずく）」

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

■「なつかしコーデガチャ」概要

登場するSSR水着は「プランタン・ロゼ」のみとなる。10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「プランタン・ロゼ」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年4月22日11時59分まで。

[ガチャ内容]

●SSR水着「プランタン・ロゼ（あやね）」

●SSR水着「プランタン・ロゼ（女天狗）」

●SSR水着「プランタン・ロゼ（ヒトミ）」

●SSR水着「プランタン・ロゼ（エレナ）」

●SSR水着「プランタン・ロゼ（たまき）」

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。