コーエーテクモゲームスは3月19日、PC（DMM GAMES／Steam）においてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、新SSR水着「グリッターグリーン」を追加したと発表。

また、「異世界で全力疾走キャンペーン」を開始している。キャンペーンの期間は、2026年3月26日11時59分まで。

以下では、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介しよう。

■「異世界で全力疾走キャンペーン」概要

期間限定キャンペーンとして、以下を開催。開催期間は、2026年3月26日11時59分まで。

・なつかしコーデガチャが最大70連無料！

過去に登場したSSR水着「おまつりきんぎょ」と「ほしぞらきんぎょ」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催している（最大7日間）。

■「トレンドコーデガチャ」概要

登場するSSR水着は「グリッターグリーン」のみに。10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「グリッターグリーン」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年3月26日11時59分まで。

[ガチャ内容]

・SSR水着「グリッターグリーン（あやね）」

・SSR水着「グリッターグリーン（エレナ）」

・SSR水着「グリッターグリーン（たまき）」

・SSR水着「グリッターグリーン（フィオナ）」

・SSR水着「グリッターグリーン（エイミー）」

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

■「なつかしコーデガチャ」概要

過去に登場したSSR水着「おまつりきんぎょ」「ほしぞらきんぎょ」が2種類のガチャで登場。登場するSSR水着は「おまつりきんぎょ」「ほしぞらきんぎょ」のみとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「おまつりきんぎょ」または「ほしぞらきんぎょ」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年3月26日11時59分まで。

※SSR水着「おまつりきんぎょ」「ほしぞらきんぎょ」と女の子の組みあわせは、ゲーム内各ガチャの「ガチャ詳細」をご確認ください。

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

※ステップ数はなつかしコーデガチャ①～②で共有されます。

■「リンカネコーデガチャ（あずさ）」概要

「リンカネコーデガチャ（あずさ）」では、登場するSSR・SR水着が「あずさ」専用の水着のみに限定される。登場するSSR水着は「リンカネ・シェンミー（あずさ）」のみであり、排出時の水着レベルはLV.90となる。開催期間は、2026年3月26日11時59分まで。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。