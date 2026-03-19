なつかしコーデガチャが最大70連無料♪「異世界で全力疾走キャンペーン」開催
セクシー＆ゴージャスのコンビネーション！『DOAXVV』に新水着「グリッターグリーン」が登場
コーエーテクモゲームスは3月19日、PC（DMM GAMES／Steam）においてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、新SSR水着「グリッターグリーン」を追加したと発表。
また、「異世界で全力疾走キャンペーン」を開始している。キャンペーンの期間は、2026年3月26日11時59分まで。
以下では、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介しよう。
■「異世界で全力疾走キャンペーン」概要
期間限定キャンペーンとして、以下を開催。開催期間は、2026年3月26日11時59分まで。
・なつかしコーデガチャが最大70連無料！
過去に登場したSSR水着「おまつりきんぎょ」と「ほしぞらきんぎょ」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催している（最大7日間）。
■「トレンドコーデガチャ」概要
登場するSSR水着は「グリッターグリーン」のみに。10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「グリッターグリーン」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年3月26日11時59分まで。
[ガチャ内容]
・SSR水着「グリッターグリーン（あやね）」
・SSR水着「グリッターグリーン（エレナ）」
・SSR水着「グリッターグリーン（たまき）」
・SSR水着「グリッターグリーン（フィオナ）」
・SSR水着「グリッターグリーン（エイミー）」
※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。
※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。
■「なつかしコーデガチャ」概要
過去に登場したSSR水着「おまつりきんぎょ」「ほしぞらきんぎょ」が2種類のガチャで登場。登場するSSR水着は「おまつりきんぎょ」「ほしぞらきんぎょ」のみとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「おまつりきんぎょ」または「ほしぞらきんぎょ」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年3月26日11時59分まで。
※SSR水着「おまつりきんぎょ」「ほしぞらきんぎょ」と女の子の組みあわせは、ゲーム内各ガチャの「ガチャ詳細」をご確認ください。
※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。
※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。
※ステップ数はなつかしコーデガチャ①～②で共有されます。
■「リンカネコーデガチャ（あずさ）」概要
「リンカネコーデガチャ（あずさ）」では、登場するSSR・SR水着が「あずさ」専用の水着のみに限定される。登場するSSR水着は「リンカネ・シェンミー（あずさ）」のみであり、排出時の水着レベルはLV.90となる。開催期間は、2026年3月26日11時59分まで。
※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。
※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。
※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）
ジャンル：スポーツ／バカンス
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
CERO：D（17歳以上対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。