コーエーテクモゲームは3月26日、PC（DMM GAMES／Steam）向けバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、のぞみの新SSR水着「アジュールマリン」を追加した。あわせて同水着の出現率がアップしている「スターコーデガチャ（のぞみ）」を開催。

また、「後輩女神の研修キャンペーン」も開始している。開催期間は、ともに2026年4月8日11時59分まで。

▼【DOAXVV】のぞみ新水着「アジュールマリン」PV

■「スターコーデガチャ（のぞみ）」概要

スターコーデガチャでは「のぞみ」専用水着の提供割合がアップしている。また、有償Vストーンによる10連ガチャのおまけとして、「のぞみスター」10個を入手できる。開催期間は、2026年4月8日11時59分まで。

・SSR水着「アジュールマリン（のぞみ）」

「アジュールマリン（のぞみ）」は、特殊機能として「シアースカート」のオン／オフが可能。

●「アジュールマリン（のぞみ）」入手で特別ミッションをクリア！

「アジュールマリン（のぞみ）」入手を条件とした期間限定のミッションを達成することで、のぞみの「生着替え」エピソードやSSRデコブロマイド「内から湧き上がるスタミナ９（のぞみ）」を獲得できる。

※のぞみ専用水着は期間限定の水着となります。

※「のぞみスター」は本ガチャおよび、2026年6月頃（予定）までに開催予定の「のぞみ専用」スターコーデガチャにて、ガチャのおまけとして入手できます。

※「のぞみスター」と「アジュールマリン（のぞみ）」を交換できる回数は、本ガチャでの1回のみとなります。

■「後輩女神の研修キャンペーン」概要

期間限定キャンペーンとして以下を開催中。開催期間は、2026年4月8日11時59分まで。

なつかしコーデガチャが最大120連無料！

過去に登場したSSR水着「スイートビターベリー」と「スイートミルクベリー」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催している（最大12日間）。

■「トレンドコーデガチャ」概要

登場するSSR水着は以下の「おやすみましまろ」のみに。10連ガチャのステップ3／3では、SSRの出現確率が3.3％になる。開催期間は、2026年4月2日11時59分まで。

[ガチャ内容]

・SSR水着「おやすみましまろ（かすみ）」

・SSR水着「おやすみましまろ（みさき）」

・SSR水着「おやすみましまろ（パティ）」

※ステップ3／3の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／3を継続します。

※ステップ3／3の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ1／3に戻ります。

■「なつかしコーデガチャ」概要

過去に登場したSSR水着「スイートビターベリー」「スイートミルクベリー」が3種類のガチャで登場。登場するSSR水着は「スイートビターベリー」「スイートミルクベリー」のいずれかとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「スイートビターベリー」「スイートミルクベリー」のいずれか1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年4月8日11時59分まで。

※SSR水着「スイートビターベリー」「スイートミルクベリー」と女の子の組みあわせは、ゲーム内各ガチャの「ガチャ詳細」をご確認ください。

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

※ステップ数はなつかしコーデガチャ①～③で共有されます。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。