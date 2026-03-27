なつかしガチャが最大120連無料！ 「後輩女神の研修キャンペーン」も開催中
のぞみ（CV：花宮初奈さん）の新SSR水着「アジュールマリン」が『DOAXVV』に登場！
コーエーテクモゲームは3月26日、PC（DMM GAMES／Steam）向けバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、のぞみの新SSR水着「アジュールマリン」を追加した。あわせて同水着の出現率がアップしている「スターコーデガチャ（のぞみ）」を開催。
また、「後輩女神の研修キャンペーン」も開始している。開催期間は、ともに2026年4月8日11時59分まで。
▼【DOAXVV】のぞみ新水着「アジュールマリン」PV
■「スターコーデガチャ（のぞみ）」概要
スターコーデガチャでは「のぞみ」専用水着の提供割合がアップしている。また、有償Vストーンによる10連ガチャのおまけとして、「のぞみスター」10個を入手できる。開催期間は、2026年4月8日11時59分まで。
・SSR水着「アジュールマリン（のぞみ）」
「アジュールマリン（のぞみ）」は、特殊機能として「シアースカート」のオン／オフが可能。
●「アジュールマリン（のぞみ）」入手で特別ミッションをクリア！
「アジュールマリン（のぞみ）」入手を条件とした期間限定のミッションを達成することで、のぞみの「生着替え」エピソードやSSRデコブロマイド「内から湧き上がるスタミナ９（のぞみ）」を獲得できる。
※のぞみ専用水着は期間限定の水着となります。
※「のぞみスター」は本ガチャおよび、2026年6月頃（予定）までに開催予定の「のぞみ専用」スターコーデガチャにて、ガチャのおまけとして入手できます。
※「のぞみスター」と「アジュールマリン（のぞみ）」を交換できる回数は、本ガチャでの1回のみとなります。
■「後輩女神の研修キャンペーン」概要
期間限定キャンペーンとして以下を開催中。開催期間は、2026年4月8日11時59分まで。
なつかしコーデガチャが最大120連無料！
過去に登場したSSR水着「スイートビターベリー」と「スイートミルクベリー」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催している（最大12日間）。
■「トレンドコーデガチャ」概要
登場するSSR水着は以下の「おやすみましまろ」のみに。10連ガチャのステップ3／3では、SSRの出現確率が3.3％になる。開催期間は、2026年4月2日11時59分まで。
[ガチャ内容]
・SSR水着「おやすみましまろ（かすみ）」
・SSR水着「おやすみましまろ（みさき）」
・SSR水着「おやすみましまろ（パティ）」
※ステップ3／3の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／3を継続します。
※ステップ3／3の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ1／3に戻ります。
■「なつかしコーデガチャ」概要
過去に登場したSSR水着「スイートビターベリー」「スイートミルクベリー」が3種類のガチャで登場。登場するSSR水着は「スイートビターベリー」「スイートミルクベリー」のいずれかとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「スイートビターベリー」「スイートミルクベリー」のいずれか1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年4月8日11時59分まで。
※SSR水着「スイートビターベリー」「スイートミルクベリー」と女の子の組みあわせは、ゲーム内各ガチャの「ガチャ詳細」をご確認ください。
※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。
※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。
※ステップ数はなつかしコーデガチャ①～③で共有されます。
※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。
※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。
※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）
ジャンル：スポーツ／バカンス
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
CERO：D（17歳以上対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
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