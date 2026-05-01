コーエーテクモゲームスは5月1日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向け激闘エンターテインメント『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』について、コラボレーションキャラクター「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」の2名が参戦すると発表。

ゲームの配信日は2026年6月25日予定、ダウンロード専売で価格は6380円。また、キャラクターやモードに制限のかけられた基本無料版も同日に配信される。

魅惑の女忍者「不知火 舞」、アイスドール「クーラ・ダイアモンド」は、SNKより発売中の対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XIV』とのコラボレーションキャラクター。『DEAD OR ALIVE 6』で参戦した二人を『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』でも再び楽しむことが可能だ。

両キャラクターの使用権は、本作の発売にあわせて追加DLCとして配信。5着のデビューコスチュームセットも同時配信するので、ぜひ利用してみよう。

【不知火 舞】

【クーラ・ダイアモンド】

また、製品版、基本無料版に同梱するリニューアル版ステージ「LOST PARADISE“OBORO”」を公開。「OBORO（朧）」とは、コーエーテクモのゲームエンジンである「KATANA ENGINE™」に導入された新しいライティングシステム。

「OBORO」に対応したステージでは、空間から得られる光と、遮蔽情報により自然でリアリティのあるライティング表現を実現している。発売後も「OBORO」に対応したステージを無料アップデートにて配信予定なので、ぜひ期待しよう。

【『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーションDLC概要】

配信日：2026年6月25日

対応機種：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

製品概要：

・追加キャラクター「不知火 舞」使用権

・「不知火 舞」デビューコスチューム 5着セット

・「不知火 舞」使用権＋デビューコスチューム 5着セット

・追加キャラクター「クーラ・ダイアモンド」使用権

・「クーラ・ダイアモンド」デビューコスチューム 5着セット

・「クーラ・ダイアモンド」使用権＋デビューコスチューム 5着セット

※価格は後日公開いたします。

※デビューコスチューム5着セットの内容は、「ウェディングコスチューム」「パイレーツコスチューム」「ナースコスチューム」「天使すぎるメイドコスチューム」「うさぴょんコスチューム」の5点となります。

★注意事項

※DLCの内容および配信期間に関しては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』通常版に、キャラクター使用権は含まれません。各ストアでキャラクター使用権を購入の上ご利用ください。

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」キャラクター使用権は引き継いでご使用いただけません。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round

（デッド オア アライブ シックス ラストラウンド）

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：2026年6月25日予定

価格：6380円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」キャラクター使用権は引き継いでご使用いただけません。

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した各種DLCコスチューム、セーブデータの一部は引き継ぎが可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

【デジタルプレオーダー特典】

●コスチューム 「マリー・ローズ “白”悪魔サーバント」

●髪型 「マリー・ローズ “白”悪魔リボン」

※特典は後日有料もしくは無料配信する場合があります。あらかじめご了承ください。

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：2026年6月25日予定

価格：無料

製品概要：

●「かすみ」「NiCO」「マリー・ローズ」「ほのか」の4キャラクターを使用可能。

●ストーリーモードを除くすべてのモードがプレイ可能。

※制限のかかったキャラクターや「STORY」で遊ぶためには、原則として、別途「キャラクター使用権」「ストーリー開放権」をご購入いただく必要があります。

※新規追加コスチュームは付属しません。

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