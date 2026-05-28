最大8着のSSR水着が手に入るログインボーナス開催中！
『DOAXVV』にて『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』とのコラボが開催中！
コーエーテクモゲームスは5月27日より、PC（DMM GAMES／Steam）でサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』とのコラボレーションキャンペーンを開始した。キャンペーン期間は、2026年6月10日11時59分まで。
ここでは、上記を含め、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介しよう。
■「『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』発表記念キャンペーン」概要
発売記念キャンペーンとして、以下を開催。期間は、2026年6月10日11時59分まで。
●SSR最大8着プレゼント！ スペシャルログインボーナスを開催！
期間中に28日間ログインすることで「SSR確定ウィークリーガチャチケット」や「SSR確定ガチャチケット(2025年9月号)」など豪華アイテムを入手できる。実施期間は、2026年7月27日23時59分まで。
●『DOA6LR』発表記念フェス開催！
『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』発表を記念したフェスを開催。『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』にて利用できる「ポスター」や「ロゴビキニ」「撮影スタジオ」などコラボアイテムを入手できる。
●「ほのか」を招待できる！ SSR水着プレゼント！
期間中にログインすることで、『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』にて利用できるSSR水着「やわらかエンジンTシャツ（ほのか）」を入手できるイベントミッションを開催。
※開催期間が終了した時点で、スペシャルログインボーナスは受け取ることができなくなります。
※スペシャルログインボーナスは毎日4時に日付が変更となります。
※7月1日3時59分までに1日目のログインを完了しないと、すべてのログインボーナスを受け取ることは不可能になりますのでご注意ください。
■「8.5Yearアニバーサリーキャンペーン 第2弾」概要
サービスインから8.5周年！ オーナー（プレイヤー）への日頃の感謝をとして、期間限定キャンペーンとして以下を開催。開催期間は、026年6月4日11時59分まで。
●最大70連無料！ SSR出現確率3倍！ なつかしコーデガチャ（桃宴桜舞）が27日より開催！
過去に登場した21人のSSR水着「桃宴桜舞（とうえんおうぶ）」がなつかしコーデガチャで再登場。SSR水着「桃宴桜舞」の出現確率はヴィーナスガチャの3倍の3.3％となっている。
期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催（最大7日間）。
●最大70連無料！ SSR出現確率3倍！ 8.5Yearアニバーサリーコーデガチャも引き続き開催中！
8.5周年アニバーサリーコーデ「クワイエット・ノワール」が手に入るガチャが、「キャンペーン第1弾」より引き続き登場中。新SSR水着「クワイエット・ノワール」の出現確率はヴィーナスガチャの3倍の3.3％となっている。
期間中、アニバーサリーコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催（最大7日間）。
■「なつかしコーデガチャ（桃宴桜舞）」概要
登場するSSR水着は「桃宴桜舞（とうえんおうぶ）」のみに。10連ガチャのステップ8／8では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「桃宴桜舞」1着を確定で入手できる。
SSR水着「桃宴桜舞」の出現確率はヴィーナスガチャの3倍の3.3％となっている。開催期間は、2026年6月4日11時59分まで。
※SSR水着「桃宴桜舞」と女の子の組みあわせは、ゲーム内の「ガチャ詳細」をご確認ください。
※ステップ8／8の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ1/8に戻ります。
※ステップ8／8の無償Vストーンまたはガチャチケットによる10連ガチャ後は、ステップ8／8を継続します。
※ステップ数はなつかしコーデガチャ（桃宴桜舞）①～②で共有されます。
※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。
※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。
※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）
ジャンル：スポーツ／バカンス
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
CERO：D（17歳以上対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。
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