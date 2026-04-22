約59gで3モード接続、ATTACK SHARKのゲーミングマウスがタイムセールで3000円切り

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ATTACK SHARKのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、ATTACK SHARKのゲーミングマウス「X8SE」が販売中だ。過去価格は3999円だが、タイムセールにより27％オフの2920円で購入できる（4月22日時点）。

本製品は、USB Type-C有線・2.4GHzワイヤレス・Bluetoothの3モード接続に対応するゲーミングマウス。約59gの軽量設計や人間工学に基づく形状、8000万回以上のクリック耐久を実現したというHuano製マイクロスイッチなどが特徴となっている。

軽量かつ安価なゲーミングマウスを探している人に◎

ユーザーレビューを見ると、「コスパの高い軽量ゲーミングマウス」「遅延がほとんど感じられない」「軽くて使いやすい」といった声が寄せられている。軽量かつ安価なゲーミングマウスが欲しい人はチェックしてみてはいかがだろうか。