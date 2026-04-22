Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第241回
約59gで3モード接続、ATTACK SHARKのゲーミングマウスがタイムセールで3000円切り
2026年04月22日 19時00分更新
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ATTACK SHARKのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、ATTACK SHARKのゲーミングマウス「X8SE」が販売中だ。過去価格は3999円だが、タイムセールにより27％オフの2920円で購入できる（4月22日時点）。
本製品は、USB Type-C有線・2.4GHzワイヤレス・Bluetoothの3モード接続に対応するゲーミングマウス。約59gの軽量設計や人間工学に基づく形状、8000万回以上のクリック耐久を実現したというHuano製マイクロスイッチなどが特徴となっている。
軽量かつ安価なゲーミングマウスを探している人に◎
ユーザーレビューを見ると、「コスパの高い軽量ゲーミングマウス」「遅延がほとんど感じられない」「軽くて使いやすい」といった声が寄せられている。軽量かつ安価なゲーミングマウスが欲しい人はチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|ATTACK SHARK X8SE ゲーミングマウス 3モード接続 2.4G Bluetooth USB-C有線 BK52820チップ PAW3311センサー 超軽59g 高精度 高感度 低遅延 最大25000DPI 調整可能 8000万スイッチ寿命 40G加速度 500mAhバッテリー ゲーミング用 中大手ゲーマー向け 人体工学 技適認証済み PC/Mac対応(ブラック)
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