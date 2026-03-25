1986年にニチブツから発売されたシューティングゲーム！

ハムスターは3月25日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『テラクレスタ』を配信すると発表。配信日は2026年3月26日、価格は800円だ。

『テラクレスタ』は、1986年にニチブツから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティングゲーム。宇宙魔王マンドラーによって海底へ追いやられた人類が、地球を奪還するために戦う。

自機・ウィングギャリバーは、味方パーツとの合体や、分離してのフォーメーション攻撃が大きな特徴。さらに、フォーメーションデザインをカスタムすることも可能だ！

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス テラクレスタ

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年3月26日

プレイ人数：1～2人

価格：800円

©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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