1986年にニチブツから発売されたシューティングゲーム！
『テラクレスタ』がSwitch 2／PS5向け「コンソールアーカイブス」で3月26日に配信決定！
ハムスターは3月25日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『テラクレスタ』を配信すると発表。配信日は2026年3月26日、価格は800円だ。
『テラクレスタ』は、1986年にニチブツから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティングゲーム。宇宙魔王マンドラーによって海底へ追いやられた人類が、地球を奪還するために戦う。
自機・ウィングギャリバーは、味方パーツとの合体や、分離してのフォーメーション攻撃が大きな特徴。さらに、フォーメーションデザインをカスタムすることも可能だ！
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス テラクレスタ
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年3月26日
プレイ人数：1～2人
価格：800円
©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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