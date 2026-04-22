Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第239回
やっぱElgato製よ！ USBコンデンサーマイク、ゲームや仕事に適した音質やスタンドの高さ調整などが便利
2026年04月22日 19時00分更新
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ElgatoのUSBコンデンサーマイクをチェック
Amazon.co.jpにて、USBコンデンサーマイク「【Amazon.co.jp限定】Elgato Wave Neo」が販売中だ。価格は1万4280円。
本製品は、ゲームや配信、会議、音声録音に適したUSBコンデンサーマイク。クリアな音声を届けられるマイクのほか、接続するだけですぐ使えるプラグアンドプレイ、高さ調整が可能なスタンドなどが特徴となっている。
コンパクトで使いやすいマイク
ユーザーレビューを見ると、「前面をタップするだけでミュートにできるのがいい」「コンパクトでおしゃれ」「価格も抑えつつ質感もいい」といった声が寄せられている。使い勝手の良さとコンパクトなサイズがポイントになっているようだ。ゲームや仕事の用途で活用できるマイクを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Elgato Wave Neo – USBコンデンサーマイク、タップで消音、Teams/Zoom/OBS/Twitch/YouTubeなどでのゲーミング、ストリーミング、配信、会議、音声録音に適用 、プラグアンドプレイ、ノートPC/PC/Mac/iPad/iPhone対応
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