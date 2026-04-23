Amazonセール情報大紹介！ 第1674回
暑くなる前にチェック。Amazonベストセラー1位、風がしっかり届くハンディファンが1,800円
2026年04月23日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】リズム ハンディファン「Silky Wind Mobile 3.2」をチェック！
リズムのハンディファン「Silky Wind Mobile 3.2」がAmazonで割引対象。参考価格3,278円のところ、45％オフの1,800円で販売中。
気温が上がってくると、ハンディファンは売り切れがちだ。必要になってから探すと、いいモデルが残っていないことも多い。その前に見ておきたいのが、いまベストセラー1位のリズムのハンディファン。風が届きやすく、手持ち・首掛け・卓上と使い分けできる。
①手持ち・首掛け・卓上の3WAY
手に持つだけでなく、ネックストラップで首に掛けたり、本体を折り曲げて卓上にも置ける。角度は0〜110度で調整でき、使う場面に合わせて向きを変えられる。
②風の当て方を変えられる
風量は5段階（リズム風・弱・中・強・ターボ）で切り替え可能。弱めから強めまで段階的に変えられるほか、リズム風も選べる。
③Type-C充電と残量表示
入力はUSB Type-C（AtoC／CtoC両対応）。スマホ用ケーブルがそのまま使える。バッテリーは2000mAhで、リズム風で最長約15時間稼働。残量は3つのLEDで確認できる。
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