スマホ・タブレットをガチな携帯ゲーム機に変えるゲームコントローラーが1万円切り、軽量設計や手に馴染むグリップ感などが魅力

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abxyluteのスマホ用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、abxyluteのスマホ用コントローラー「abxylute S9」が販売中だ。価格は9999円。

本製品は、iPhone 15/16 シリーズ、iPhone 17、iPad Mini 6/7のほか、Android端末に対応するゲーム用コントローラー（USB Type-C対応）。しっかりとしたグリップ感や軽量設計、USB Type-C接続、6軸ジャイロセンサー、振動機能などが特徴となっている。

スマホ・タブレットでゲームをやりこみたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、「軽いし取り回しやすい」「スマホ・タブレットで本気で遊びたい人の新定番コントローラー」「8型タブレットと相性が良い」といった声が寄せられている。スマホ・タブレットでゲームを遊びたい人、手になじむスマホ用コントローラーを探している人におすすめできる。