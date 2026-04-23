14万円クラスが半額で7万円台。テレビの音が別物になる、本格サラウンドJBLサウンドバー

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【Amazonタイムセール】JBL サウンドバー「JBL BAR 1000」をチェック！

JBLのサウンドバー「JBL BAR 1000」がAmazonで割引対象。参考価格143,000円のところ、49％オフの72,800円で販売中。

テレビの音をもう少し良くしたいと思いつつも、スピーカーを増やしたり配線を引き回したりするのは面倒で、そのままにしている人も多いはず。JBLの「JBL BAR 1000」は、そうした手間を抑えながら音の環境を見直せるモデル。7.1.4chのサラウンド構成が、この価格帯に入ってくることは多くない。

①配線を増やさず、音の広がりを変えられる

サウンドバー本体の左右にあるスピーカーは取り外して設置することで、ワイヤレスのサラウンド環境を構築できる。ケーブルを部屋中に這わせる必要がなく、設置のハードルを抑えながら音の広がりを一段引き上げられる構成。

②7.1.4ch＋880Wで、音の厚みがしっかり出る

15基のドライバーと総合出力880Wの構成で、音の広がりだけでなく迫力もしっかり出る。Dolby AtmosやDTS:Xにも対応し、上下方向を含めた立体的な音場を再現。テレビ単体では出しにくい厚みが加わる。

③セリフも埋もれにくい音作り

独自の「PureVoice」技術により、BGMや効果音の中でも声を聞き取りやすく調整できる。さらに設置環境に合わせて音を最適化するルームキャリブレーションにも対応し、シーンに応じてバランスよく聴き取りやすくなる。

本体やサブウーファーはサイズもあるため、設置スペースは事前に確認しておきたい。