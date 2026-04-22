Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第235回
量子ドット＋ミニLED、しかも330Hz。27型WQHDゲーミングディスプレー、クーポン適用で約1万8000円も値引き
2026年04月22日 16時00分更新
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INNOCNの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、INNOCNの27型WQHDゲーミングディスプレー「GA27T1M」が販売中だ。価格は6万8500円だが、クーポンを適用すると5万650円で購入できる（4月22日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）の量子ドット＋ミニLEDを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは330Hz、応答速度は0.5msとなっている。330Hzの高リフレッシュレートと、明暗のコントラストを鮮やかに表現できることがポイントだ。
量子ドット＋ミニLED、しかも330Hzって贅沢すぎない？
ユーザーレビューを見ると、「非常にキレイで満足」「ゲームにも動画鑑賞にも向いている」「まだバレていない神ディスプレーのひとつ」といった声が寄せられている。6万円台と高価だが、価格相応のクオリティを体験できるだろう。気になる人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|INNOCN MiniLED モニター 27インチ ゲーミングモニター WQHD 330Hz 0.5ms 非光沢 QD-量子ドット 無輝点保証対応 (MPCS/HDR1000/HDMI 2.1×2/DisplayPort 1.4/USBハブ/VESA対応/スピーカー/高さ調整/縦横回転) GA27T1M
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