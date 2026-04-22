「転びたくない人」は見て！ 普段履きOKなサロモンの“滑らないシューズ”がタイムセール

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雨の日の通勤や、ちょっとした坂道で「ヒヤッ」とした経験、ありませんか。見た目は気に入っているのに、いざ歩くと滑る、疲れる。そんな小さなストレスを避けたいとなれば、靴選びは意外とシビアになります。いっそ、“滑らないことを前提に”選んでみるのもアリかもしれません。

サロモンのSPEEDCROSS PEAKが、Amazonのタイムセールで21%OFFの12,953円で販売されています（4月22日現在）。

SPEEDCROSS PEAKは、ぬかるみや砂利道などの不整地で真価を発揮するトレイルランニングシューズ。ブランドを象徴するラグ（突起）の深いアウトソールを採用しており、滑りやすい路面でも確実に地面を捉えるグリップ性能が特徴です。悪路でも安心して踏み込める設計となっています。

軽量性とフィット感のバランスにも優れています。足を包み込むようなアッパー構造とクイックレースシステムにより、素早い着脱と安定したホールド感を両立。トレイルランだけでなく、ハイキングや日常使いでも快適に履ける汎用性の高さも魅力です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

SPEEDCROSS PEAKの特徴

高いグリップ力のアウトソール

All Terrain Contagrip社の「All Terrain Contagrip」を採用し、濡れた路面や乾いた路面、岩場や泥道など、あらゆるコンディションで高い耐久性と安定性を発揮。深いラグ構造により、ぬかるみや砂利道でもしっかりと地面を捉え、滑りにくい安定した走行を実現します。

軽量でフィット感の高い設計

ミッドソールからレーシングシステムまで足全体を優しく包みこむSensiFitSensiFitと、細くて丈夫な紐を1回で締めあげるだけのクイックレースにより、快適な履き心地と安定したホールド感を両立します。

幅広いシーンで使える汎用性

トレイルランからハイキング、街歩きまで対応できる使い勝手の良さが魅力です。

まとめ

参考価格：16,500円

現在の価格：12,953円［21%OFF］

SPEEDCROSS PEAKは、軽快な履き心地と安定感のバランスが良く、長時間の使用でも疲れにくいのがポイント。山道やキャンプ場などのアウトドアシーンはもちろん、雨の日の街歩きなどでも活躍するため、1足で幅広いシーンに対応したい人に適しています。

これからトレイルランニングを始めたい人にも、扱いやすい一足です。高いグリップ力が路面の不安を軽減してくれるため、足場の悪い環境でも安心して走りに集中できるはず。アウトドア初心者にとっても頼れる存在でしょう。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。