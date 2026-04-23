Amazonセール情報大紹介！ 第1676回
ノートもタブレットもこれ1台。全部入りの2 in 1タブレットPC「mouse M2」がタイムセール
2026年04月23日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】マウスコンピューター 2 in 1タブレットPC「mouse M2」をチェック！
マウスコンピューターの2 in 1タブレットPC「mouse M2」がAmazonでタイムセール対象。過去価格174,800円のところ、10％オフの157,300円で販売中。
2 in 1PCを見ていると、本体は安く見えてもペンやキーボードが別売りで、結局トータルではそれなりの価格になることも。どこまで揃えればいいのか分かりづらいのも、正直なところ。最初から一式揃ったモデルがタイムセールになっているなら、選びやすいはず。
①最初から全部揃っている
ペンやキーボード、画面保護フィルムまで最初から付属。あとから周辺機器を選ぶ必要がなく、購入後すぐに使える。2 in 1で悩みがちな「何を揃えるか」を考えなくていいのは大きい。
②有機ELディスプレイで見やすい
12.6インチの有機ELディスプレイを採用し、解像度は2560×1600のWQXGA。発色がよく、文字や映像もくっきり表示される。タッチ操作にも対応しているため、ノートとしてだけでなくタブレットとしても直感的に扱える。
③3年保証付きで長く使いやすい
3年間のメーカー保証に加え、24時間365日のサポートに対応。日常的に使うPCはトラブル時の対応も重要になるが、その点でも安心して選びやすい。買ったあとも含めて使い続けやすい環境が整っている。
製品スペック
【CPU】Core i5-1335U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】12.6インチ 有機EL（WQXGA／タッチ対応）
【OS】Windows 11 Home
【重量】約1.26kg
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