990gという軽さ、でも普段使いに困らない。Ryzen 5＋16GBの13.3型HPノートが割引中

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【Amazonで割引中】HP ノートパソコン「Pavilion Aero 13-bg（A17X8PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートパソコン「Pavilion Aero 13-bg（A17X8PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格176,000円のところ、10％オフの157,880円で販売中。

軽いノートは便利。ただ、軽さだけで選ぶと、使ってみると動作の遅さが気になることもある。Pavilion Aero 13-bgは約990gの軽さに加えてRyzen 5と16GBメモリを搭載。持ち運びやすさと普段使いの快適さを両立している。

現在はAmazonで割引中。毎日持ち出すPCを探しているなら、チェックしておきたい。

①1kg切りの軽さ

約990gの軽量ボディで、持ち歩いても負担になりにくい。13.3型ながらコンパクトにまとまっており、カバンにも収まりやすいサイズ感。外出先へ持ち出す機会が多い場面でも無理なく扱える。

②普段使いで困らない性能

Ryzen 5 8640Uとメモリ16GBを搭載。ブラウジングや資料作成などの日常的な作業を進めやすく、軽量モデルでも普段使いで困りにくい。メイン用途としても十分な構成。

③見やすさと使いやすさ

13.3インチのWUXGA非光沢ディスプレイを採用し、作業領域を確保しながら視認性にも配慮。顔認証やバックライトキーボードも備え、外出先での操作やログインも手間がかかりにくい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】13.3インチ WUXGA（1920×1200）非光沢 IPS

【重量】約990g

【バッテリー】最大約11時間30分

【OS】Windows 11 Home