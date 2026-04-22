LenovoのRyzen 7・16GBで11万円台。サクサク使える14インチがタイムセール

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【Amazonタイムセール】Lenovo 14型ノートパソコン「IdeaPad Slim 3（83K90024JP）」をチェック！

Lenovoのノートパソコン「IdeaPad Slim 3（83K90024JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格153,780円のところ、22％オフの119,800円で販売中。

ノートPCでありがちなのが、「安さだけで選んだら動作が重い」。ブラウザやアプリをいくつか開くだけで引っかかると、それだけで使う気がなくなる。今回のモデルは、余裕のあるCPUとメモリでそうしたストレスを抑えやすい構成で、いまはタイムセール中。

①Ryzen 7＋16GBの「余裕」が効く

Ryzen 7 8840HSとメモリ16GBを搭載。ブラウザで複数タブを開きながら資料をまとめたり、動画を流しつつ作業する場面でも引っかかりにくい。PCが重くて止まるストレスを減らしたいなら、この余裕が効いてくる。

②Type-C（給電・映像出力）＋HDMI搭載

Type-Cは給電と映像出力に対応し、HDMIやUSB-Aも備える構成。外部モニターへの接続や周辺機器の利用もそのままこなせる。Wi-Fi 6やBluetooth 5.3にも対応し、オンライン会議などの環境も整えやすい。

③14インチWUXGA＋約1.39kg

14インチのWUXGA（1920×1200）は縦に少し広く、ExcelやWebも見やすい。約1.39kgで持ち出しも現実的な重さに収まり、家の中から外までそのまま使いやすいサイズ感にまとまっている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 8840HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA（1920×1200）

【重量】約1.39kg

【バッテリー】最大約12.6時間（アイドル時）

【OS】Windows 11 Home