コンバースなのに防水、しかも46％オフ。もうこれでいいじゃん感ある一足

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コンバースの名作、「ALL STAR」を雨の日でも履きたい。それなら、コンバースのALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）。Amazonのタイムセールで46%OFFの11,052円で販売されています（4月22日現在）。

コンバースの定番モデルに防水透湿性を備えたALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）は、定番の見た目はそのままに機能性を大きく底上げした一足です。

GORE-TEXファブリクスを採用し、雨や雪の侵入を防ぎつつ内部のムレを逃がす構造へ進化。クラシックなキャンバス調の風合いを残しながら、日常使いの安心感を高めているのが特徴となっています。

細部にも実用性への配慮が光ります。シュータン部分のガセット構造により水の侵入を防ぎやすく、インソールにはクッション性に優れた高密度ウレタンフォームとラバースポンジを採用。従来のオールスターの履き心地をベースにしつつ、天候に左右されにくい仕様です。

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

防水透湿で快適

GORE-TEXファブリクスを搭載し、アッパーには撥水加工を施したキャンバス素材を採用。雨や雪の侵入を防ぎながら内部の湿気を逃がし、長時間でも快適な履き心地を保ちます。

見た目は定番そのまま

クラシックなオールスターのデザインを維持し、どんなコーデにも合わせやすい仕上がりです。ブラックとは一味違う深めのエボニーブラウンのカラーも魅力的。

履き心地にも配慮

ストレッチ性のあるゴアテックス素材をタンのガセットに採用し、フィット感を向上。インソールにはクッション性に優れた高密度ウレタンフォームとラバースポンジを採用。

まとめ

参考価格：20,350円

現在の価格：11,052円［46%OFF］

雨の日でもお気に入りのスニーカーを履きたい人にとって、ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）は、は非常に頼もしい存在です。通勤や通学はもちろん、ちょっとした外出でも足元を気にせず行動できるため、日常のストレスを減らしてくれます。防水シューズ特有のゴツさがなく、スタイリングに自然になじむ点も魅力。

「とりあえずこれを履いておけば安心」という万能さも大きなポイントです。晴れの日でも違和感なく使え、突然の雨にも対応できるため、1足で幅広いシーンをカバー。機能性とデザイン性のバランスを重視する人にとって、長く付き合える“進化した定番モデル”といえるでしょう。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。