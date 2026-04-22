Amazonセール情報大紹介！ 第1670回
まとめ買いの肉、そのまま冷凍してない？ 小分けしてムダなく使い切れる真空パック機が4,000円台
2026年04月22日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ 真空パック機「VPF-S50」をチェック！
アイリスオーヤマの真空パック機「VPF-S50」がAmazonでタイムセール対象。参考価格6,578円のところ、32％オフの4,455円で販売中。
まとめ買いした肉、ついパックのまま冷凍庫に入れていないだろうか。使うたびに解凍して、余った分をまた冷凍。それを繰り返すうちに、気づけば味が落ちていたり、使い切れずにダメにしたり。
こうしたムダは、保存のやり方を少し見直すだけで減らせる。アイリスオーヤマの真空パック機「VPF-S50」も、その手段のひとつ。いまはAmazonのタイムセール中。気になるなら、チェックしておくのもあり。
①食材をムダにしにくくなる
そのまま冷凍するより、小分けして保存した方が使い切りやすい。必要な分だけ取り出せるので、解凍と再冷凍を繰り返さずに済む。まとめ買いした肉や作り置きも、そのまま使える形で保存できるため、ムダが出にくくなる。
②下ごしらえのまま保存できる
下味をつけた状態で保存でき、調理の下ごしらえにも使える。真空調理や低温調理にも対応しているため、仕込みの段階から活用できる。真空にせず密閉のみでも使えるので、パンやお菓子の保存にも使える。
③汁物はNG、専用袋が必要
吸引力は約50kPaで業務用ほどの強さはないが、日常の食材保存には対応できる範囲。操作はボタン中心で手順もシンプル。本体もスリムで扱いやすい。汁気の多いものには向かず、専用袋やロールが必要になるが、肉や野菜の保存には使える。
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