レア社を愛する人は要チェック！ 創立40周年を記念したXboxコントローラーをAmazonで発見

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8BitDo Ultimate 3-modeをチェック

Amazon.co.jpにて、Xbox・PC対応ワイヤレスコントローラー「8BitDo Ultimate 3-mode（Rare 40周年記念エディション）」が販売中だ。価格は1万2680円。

レア社の40周年を記念したXboxコントローラー

本製品は、老舗のゲームスタジオ「レア社（Rare）」の創立40周年を記念したXboxコントローラー。2.4GHzおよび有線でXbox・PCに接続、もしくはBluetoothでモバイルに接続が可能だ。そのほか、ホール効果のジョイスティックおよびトリガー、2つの背面ボタン、一体型の充電ドックなども特徴。

数々の名作を生み出してきたレア社は、40年経ったいまも多くのゲーマーに愛され続けている。レア社のゲームタイトルを心から愛する人は、ぜひ本製品を手にとってみてほしい。