Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第234回
レア社を愛する人は要チェック！ 創立40周年を記念したXboxコントローラーをAmazonで発見
2026年04月21日 21時00分更新
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8BitDo Ultimate 3-modeをチェック
Amazon.co.jpにて、Xbox・PC対応ワイヤレスコントローラー「8BitDo Ultimate 3-mode（Rare 40周年記念エディション）」が販売中だ。価格は1万2680円。
レア社の40周年を記念したXboxコントローラー
本製品は、老舗のゲームスタジオ「レア社（Rare）」の創立40周年を記念したXboxコントローラー。2.4GHzおよび有線でXbox・PCに接続、もしくはBluetoothでモバイルに接続が可能だ。そのほか、ホール効果のジョイスティックおよびトリガー、2つの背面ボタン、一体型の充電ドックなども特徴。
数々の名作を生み出してきたレア社は、40年経ったいまも多くのゲーマーに愛され続けている。レア社のゲームタイトルを心から愛する人は、ぜひ本製品を手にとってみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|8BitDo Ultimate 3-mode ワイヤレス コントローラー (Xbox用)、ホールエフェクト ジョイスティック、プロ仕様のバックボタン、Xbox Series X|S、Xbox One、Apple、Windows PC、Androidに対応 - 希少な40周年記念エディション
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