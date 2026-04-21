『Forza Horizon 6』 をテーマとした純正Xboxコントローラー、5月29日に発売！

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『Forza Horizon 6』 限定エディションをチェック

Amazon.co.jpにて、「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー - 『Forza Horizon 6』 限定エディション」の予約を受け付けている。発売日は2026年5月29日。価格は1万3200円。

『Forza Horizon 6』をテーマとしたXboxコントローラー

本製品は、5月19日に発売予定のオープンワールドレースゲーム『Forza Horizon 6』をテーマとしたXboxコントローラー。「Forza Horizon」シリーズ最新作にマッチする、カラフルなデザインが特徴となっている。本製品で『Forza Horizon 6』を遊び尽くしたい人、本シリーズの限定モデルをコレクションしたい人におすすめだ。