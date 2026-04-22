いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第129回
30万円切りでここまで揃う。STORMのRX 9070XT＋32GBゲーミングPCがセール中
2026年04月22日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「GWセール」をチェック
STORMで、幻界GOLDや鏡界シリーズなど人気モデルが並ぶ「GWセール」を実施中。RTX 5060 TiやRTX 5070、RX 9070 XT搭載モデルが中心で、20万円台後半から40万円台まで幅広く用意されている。
ラインナップは期間中でも入れ替わる可能性があり、気になる構成があれば早めにチェックしておきたい。
STORM「GWセール」おすすめの1台
通常価格：334,800円 → 289,800円（約13％オフ）
【GPU】Radeon RX 9070 XT（16GB）
【メモリ】32GB（DDR5）
【ストレージ】1TB NVMe SSD
30万円を切りつつ、RX 9070 XTとメモリ32GBを搭載。ゲームはもちろん、配信しながらのプレイや動画編集までこなせる性能。
30万円前後で探すなら見比べて選びたい
30万円前後のモデルが一通り揃っており、GPUやメモリ違いで選べる。同じ価格帯でも中身が変わるため、ほかの構成も含めて見比べておきたい。
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