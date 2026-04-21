【爆売れ】「プラグマタ」「ウィンドローズ」Steam上位独占 売上100万本超えヒット
いま、新作ゲームが飛ぶように売れている。
何のことかと言うと、カプコンの新作SFアクション「プラグマタ」と、ポケットペア販売の海賊時代オープンワールドサバイバル「ウィンドローズ」が爆売れしているという話だ。
ともに4月中旬に発売し、発売から数日で100万本のミリオンセラーを達成。Steamの売上ランキングを仕事柄ながめていると、この2つのタイトルが1位を奪い合うかのように、頻繁にトップが入れ代わっているのを見られた。
※無料ゲームの「Counter-Strike 2」は除く
「プラグマタ」は発表から発売延期を重ね、6年越しに発売されたカプコンの完全新規タイトル。月面基地を舞台に、アンドロイドの少女ディアナと協力して地球への帰還を目指す。
敵のロボをハッキングするパズル要素と銃を撃つTPSが融合したバトルシステムがとても好評。手触りが良く、早くも今年のGOTY候補とまで言われているほどだ。
いっぽうの「ウィンドローズ」は、カリブ海を舞台に広大なフィールドを探索するオープンワールドサバイバルゲーム。早期アクセスながら「こういうのが遊びたかったんだ」「久々にドハマりする」など、すでに熱中できるクオリティとボリュームで話題に。
運営のフットワークも軽く、ユーザーの声を聞いたアップデートも迅速。バトルの難易度がやや高めで万人向けとは言えないものの、話題になったことも手伝って大きな成功を収めた形だ。
ジャンルも方向性も異なる新規作品で、同月に100万本売れるようなヒットを記録した両作品。長く遊べるビッグタイトルが上位に居座るのではなく、こうした順位の入れ替わりがあるとゲーム業界の新風を感じられ、いちゲーマーとしてとても嬉しい。
来たるゴールデンウィーク、新鮮なうちに話題作へ触れてみてはいかがだろうか。
©CAPCOM
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