ダンガンロンパの小高和剛氏、「プラグマタ」クリアで絶賛 「最後までずっと夢中でした」
カプコンより発売中のSFアクションアドベンチャー「プラグマタ」について、「ダンガンロンパ」生みの親であるゲームクリエイター・小高和剛氏（TOOKYO GAMES）がSNSのXでクリア報告をしている。
本作は、近未来の月面世界を舞台に、ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナの冒険を描いたもの。アクションとパズルが融合した斬新なゲーム性と、2人の掛け合いに「父性を感じる」と話題を呼び、高い評価を得ている。
小高氏は本作について、「コンパクトながらもゲーム性も、演出も、そしてシナリオも素晴らしい作品でした。最後までずっと夢中でした。」とコメント。「とても日本らしいゲーム」と評価し、開発者へのリスペクトを述べた。
さらに「クリア後の余韻」が自身の開発したあるゲームに似ていると投稿。何のゲームかは明言されていないが、「その後彼らはどうなったのだろうか…」と思いをはせるという意味で筆者は共感できた。
プラグマタをクリアした。— Kazutaka kodaka/小高和剛 (@kazkodaka) May 18, 2026
コンパクトながらもゲーム性も、演出も、そしてシナリオも素晴らしい作品でした。
最後までずっと夢中でした。
そして、とても日本らしいゲームで、関わった開発者の皆さんをリスペクトします。 pic.twitter.com/uEmtBS6aXJ
「プラグマタ」は完全新規IPながら、全世界累計200万本を販売。大ヒットといえる成功を収めている。最近では、ディアナを演じた声優・東山奈央さんが実況プレイを生配信するなどして話題を呼んだ。まだプレイしていない人は、ぜひ遊んでみてほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：プラグマタ
ジャンル：SFアクションアドベンチャー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／XSX|S／PC（Steam）：発売中（2026年4月17日）
Switch 2：発売中（2026年4月24日）
価格：
通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM
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