カプコンより発売中のSFアクションアドベンチャー「プラグマタ」について、「ダンガンロンパ」生みの親であるゲームクリエイター・小高和剛氏（TOOKYO GAMES）がSNSのXでクリア報告をしている。

本作は、近未来の月面世界を舞台に、ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナの冒険を描いたもの。アクションとパズルが融合した斬新なゲーム性と、2人の掛け合いに「父性を感じる」と話題を呼び、高い評価を得ている。

小高氏は本作について、「コンパクトながらもゲーム性も、演出も、そしてシナリオも素晴らしい作品でした。最後までずっと夢中でした。」とコメント。「とても日本らしいゲーム」と評価し、開発者へのリスペクトを述べた。

さらに「クリア後の余韻」が自身の開発したあるゲームに似ていると投稿。何のゲームかは明言されていないが、「その後彼らはどうなったのだろうか…」と思いをはせるという意味で筆者は共感できた。

「プラグマタ」は完全新規IPながら、全世界累計200万本を販売。大ヒットといえる成功を収めている。最近では、ディアナを演じた声優・東山奈央さんが実況プレイを生配信するなどして話題を呼んだ。まだプレイしていない人は、ぜひ遊んでみてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：プラグマタ

ジャンル：SFアクションアドベンチャー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／PC（Steam）：発売中（2026年4月17日）

Switch 2：発売中（2026年4月24日）

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM

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