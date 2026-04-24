カプコンは4月24日、SFアクションアドベンチャー『プラグマタ』のNintendo Switch 2版を発売開始した。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7990円、デラックスエディションのパッケージ版／ダウンロード版が8990円となる。

本作は、発売からわずか二日間で累計販売本数は100万本を超えたことでも注目を集めるタイトル。ゲームでは、月から地球への帰還を目指す“ヒュー・ウィリアムズ”と“ディアナ”、2人の“バディ”の物語を、“パズルとアクションの融合”という独自のゲームシステムで楽しめる。

さらに、amiibo ディアナ 【プラグマタ】 （プラグマタシリーズ）も本日発売。ゲームソフト本編とあわせてぜひともゲットしよう。ほかにもさまざまな情報が公開されたので、下記をチェックしてほしい。

▼公式Xで最新映像を公開中！

https://x.com/PRAGMATA_JP

【Switch 2版スクリーンショット】

■amiibo ディアナ 【プラグマタ】 （プラグマタシリーズ）本日発売！

『プラグマタ』主人公の1人。ディアナのamiiboが本日発売。ゲーム内でamiiboをタッチすると探索で入手できる武器や回復アイテムなどを補給できる。補給できるアイテム類は1回の出撃ごとに最大3種まで受け取りが可能だ。ぜひ、ゲーム本編とあわせてゲットしてみよう。

【製品情報】

製品名：amiibo ディアナ 【プラグマタ】 （プラグマタシリーズ）

発売日：発売中（2026年4月24日）

価格：3080円

■もう1人の相棒“キャビン”！ 彼の3Dデータをプレゼント

主人公2人の拠点であり、憩いの場でもある“シェルター”。そこで彼らをサポートするお手伝いロボット“キャビン”の3Dデータをプレゼント。手持ちの3Dプリンターで出力すれば、彼のフィギュアが作成可能だ。

愛嬌あふれるもう1人の相棒、キャビンの3Dデータは『プラグマタ』公式サイトから、誰でも無料でダウンロードが可能。ぜひ、手に入れよう。

『プラグマタ』公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/